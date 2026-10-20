چهار دستگاه دولتی با هدف تقویت و گسترش زبان فارسی در عرصه‌های علمی، فرهنگی و فناورانه، بر طراحی و استقرار زیست‌بوم ملی زبان فارسی و هماهنگی در سیاست‌گذاری و اقدامات اجرایی توافق کردند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، سند تفاهم مشترک برای طراحی زیست‌بوم ملی زبان فارسی با مشارکت سازمان برنامه و بودجه کشور، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری امضا شد.

این سند با تأکید بر جایگاه زبان فارسی به‌عنوان یکی از ارکان اصلی هویت ملی و فرهنگی ایران، بر ضرورت تقویت و گسترش آن در حوزه‌های علمی، فرهنگی، آموزشی، فناورانه و اقتصادی تأکید دارد.

در این تفاهم‌نامه، با توجه به تحولات شتابان فناوری‌های نوین، به‌ویژه هوش مصنوعی و فناوری‌های زبانی، بر ضرورت حفظ و تقویت جایگاه زبان فارسی در محیط‌های علمی، فرهنگی و دیجیتال در سطوح ملی و بین‌المللی تأکید شده است.

هماهنگی در سیاست‌گذاری، تقسیم کار ملی، جلوگیری از موازی‌کاری و بهره‌گیری بهینه از ظرفیت‌ها و منابع کشور از دیگر محور‌های این سند مشترک است.

هدف از اجرای این تفاهم‌نامه، ایجاد بستری منسجم و پویا برای حفظ، توسعه و گسترش زبان فارسی و ارتقای ظرفیت‌های آن در عرصه‌های مختلف عنوان شده است.

سند تفاهم مشترک برای طراحی زیست‌بوم ملی زبان فارسی با مشارکت سازمان برنامه و بودجه کشور، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری تدوین شده است.

این سند با تأکید بر جایگاه زبان فارسی به‌عنوان یکی از ارکان اصلی هویت ملی و فرهنگی ایران، بر ضرورت تقویت و گسترش آن در حوزه‌های علمی، فرهنگی، آموزشی، فناورانه و اقتصادی تأکید دارد.

در این تفاهم‌نامه، با توجه به تحولات شتابان فناوری‌های نوین، به‌ویژه هوش مصنوعی و فناوری‌های زبانی، بر ضرورت حفظ و تقویت جایگاه زبان فارسی در محیط‌های علمی، فرهنگی و دیجیتال در سطوح ملی و بین‌المللی تأکید شده است.

هماهنگی در سیاست‌گذاری، تقسیم کار ملی، جلوگیری از موازی‌کاری و بهره‌گیری بهینه از ظرفیت‌ها و منابع کشور از دیگر محور‌های این سند مشترک است.

هدف از اجرای این تفاهم‌نامه، ایجاد بستری منسجم و پویا برای حفظ، توسعه و گسترش زبان فارسی و ارتقای ظرفیت‌های آن در عرصه‌های مختلف عنوان شده است.