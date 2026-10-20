مرکز آزمون جهاددانشگاهی در اطلاعیه‌ای از داوطلبان آزمون تبدیل وضعیت استخدامی کارمندان پیمانی دستگاه‌های اجرایی خواست که اطلاعات ثبت‌نامی خود را بررسی کرده و چنانچه بین اطلاعات مندرج در فرم ثبت‌نام و حکم کارگزینی مغایرتی وجود دارد، نسبت به رفع آن اقدام نمایند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز آزمون جهاددانشگاهی طی اطلاعیه‌ای از داوطلبان آزمون تبدیل وضعیت استخدامی کارمندان پیمانی دستگاه‌های اجرایی خواست که اطلاعات ثبت‌نامی خود را بررسی نموده و چنانچه بین اطلاعات مندرج در فرم ثبت‌نام و حکم کارگزینی مغایرتی وجود دارد، نسبت به رفع آن اقدام نمایند.

بر اساس اطلاعیه مرکز آزمون این نهاد؛ پیرو انتشار دفترچه راهنمای آزمون تبدیل وضعیت استخدامی کارمندان پیمانی دستگاه‌های اجرایی، پس از بررسی اطلاعات ثبت نامی برخی از داوطلبان، مشاهده شده است، تعدادی از داوطلبان نام دستگاه محل خدمت و شغل فعلی خود را مطابق با حکم کارگزینی انتخاب ننموده‌اند، که این موضوع خلاف آیین‌نامه‌ها و مقررات ابلاغی است؛

لذا با توجه به اینکه داوطلبان در روز برگزاری آزمون به سوالات مربوط به دستگاه اجرایی انتخاب شده در فرم ثبت نام، پاسخ خواهند داد و تعیین حد نصاب بر اساس شغل و شهرستان محل خدمت صورت می‌گیرد، ضرورت دارد داوطلبان اطلاعات ثبت‌نامی خود را بررسی نموده و چنانچه بین اطلاعات مندرج در فرم ثبت‌نام و حکم کارگزینی مغایرتی وجود دارد، نسبت به رفع آن اقدام نمایند.

شایان ذکر است با توجه به تمدید زمان ثبت‌نام، داوطلبان تا پایان روز پنج شنبه (۳۰ مهرماه) فرصت دارند با مراجعه به پروفایل کاربری خود، اطلاعات مورد نیاز را ویرایش نمایند.

با توجه به اهمیت موضوع و تاکید سازمان اداری و استخدامی مبنی بر ثبت اطلاعات واقعی داوطلبان، به آگاهی می‌رساند ادامه فرآیند تبدیل وضعیت، منوط به منطبق بودن اطلاعات ثبت‌نامی با اطلاعات مندرج در حکم کارگزینی بوده و مسئولیت عدم صحت داده‌های خوداظهاری به عهده داوطلب می‌باشد و سازمان اداری و استخدامی کشور، دستگاه محل خدمت و موسسه مجری برگزاری آزمون، مسئولیتی در این زمینه ندارند.

برنامه زمان‌بندی آزمون به شرح زیر است:

زمان ثبت‌نام: پنجشنبه ۱۶ مهرماه تا پنجشنبه ۳۰ مهرماه ۱۴۰۵

دریافت کارت ورود به جلسه: از سه‌شنبه ۱۰ آذرماه ۱۴۰۵

برگزاری آزمون: جمعه ۱۳ آذرماه ۱۴۰۵

لینک ثبت‌نام: https://hrtc.ir

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