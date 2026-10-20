به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، برای توسعه روش‌های نوین کشت و افزایش بهره‌وری در اراضی کشاورزی، عملیات کشت مستقیم گندم پاییزه دیم در سطح ۸۴ هکتار از اراضی دیم روستای قصریک، از روستا‌های تحت پوشش مرکز جهاد کشاورزی زینالو شهرستان ارومیه، توسط آقای رستم ابراهیمی، از کشاورزان پیشرو منطقه، آغاز شد.

کشت مستقیم با هدف کاهش عملیات خاک‌ورزی، حفظ رطوبت خاک، کاهش هزینه‌های تولید و کمک به پایداری تولید در اراضی دیم، از روش‌های مؤثر در کشاورزی حفاظتی به شمار می‌رود.