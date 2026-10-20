به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، براساس تصاویر ارسالی توسط یک شهروند خبرنگار برخی از درختان جنگل شعیبیه در پارک ملی دز توسط افراد سودجو قطع شده است.

رئیس پارک ملی دز در گفت‌و‌گو با خبر سیمای خوزستان با اشاره به اینکه پس از دریافت گزارش این تخلف، نیرو‌های یگان حفاظت از پارک ملی دز به جنگل شعیبیه مراجعه کردند گفت: بررسی این موضوع در دستور کار قرار گرفت و تاکنون دو نفر از افرادی که اقدام به قطع درختان کرده بودند شناسایی شدند.

سید مرتضی تفاخ با بیان اینکه در سه ماهه گذشته بیش از ۲۰ مورد قطع درختان در پارک ملی دز شناسایی و با متخلفان برخورد قضایی شده است، تاکید کرد: شهروندان در صورت مشاهده هر گونه تخلف مراتب را به سامانه ۱۵۴۰ سازمان حفاظت محیط زیست اطلاع رسانی نمایند.

پارک ملی دز در طول ۱۵۰ کیلومتر از مسیر رودخانه دز امتداد دارد و از آن به عنوان تنها باقی مانده جنگل‌های گرمسیری جهان نام برده می‌شود.