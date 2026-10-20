رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان خلخال از برگزاری سومین رویداد فرهنگی و گردشگری انار نمهیل در روز پنج‌شنبه، ۳۰ مهرماه سال جاری در روستای هدف گردشگری نمهیل از توابع بخش خورش‌رستم این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل فرزاد کلامی رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان خلخال با اعلام این خبر افزود: این رویداد با محوریت معرفی ظرفیت‌های ناب گردشگری، فرهنگی وکشاورزی منطقه، با برپایی ۶۰ غرفه از ۸ استان کشور از جمله اردبیل، البرز، گیلان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، زنجان و همدان میزبان عموم علاقه‌مندان خواهد بود.

وی زمان برگزاری این جشنواره را از ساعت ۱۲ الی ۱۷ اعلام کرد و گفت: در حاشیه این رویداد، برنامه‌های متنوع فرهنگی و شاد، مسابقات ورزشی، قرعه‌کشی، اهدای جوایز ارزنده و تجلیل از فعالان حوزه گردشگری و کشاورزی وباغداران پیش‌بینی شده است.

کلامی ضمن دعوت عموم مردم، گردشگران و علاقه‌مندان برای حضور در این جشنواره باشکوه، تصریح کرد: این رویداد با همت و همدلی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل، میراث فرهنگی، گردشگری وصنایع دستی شهرستان خلخال، فرمانداری شهرستان خلخال، بخشداری خورش‌رستم، دهیاری‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی متولی برگزار می‌شود.

رئیس میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان خلخال در ادامه از تداوم برنامه‌ریزی‌ها برای برگزاری جشنواره‌های گوناگون در سطح شهرستان خبر داد و افزود: در راستای رونق گردشگری روستایی و اقتصاد محلی، برگزاری جشنواره‌های بادام زمینی در برندق، جشنواره گلابی در خوجین و جشنواره زمستانی در بیلدیر اندبیل خلخال نیز در دستور کار امسال این اداره قرار دارد.