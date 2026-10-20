مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات گیلان از صدور ۱۵ مجوز فعالیت دفاتر پیشخوان جدید در مناطق شهری و روستایی استان امسال خبر داد و گفت: تعداد دفاتر پیشخوان فعال گیلان اکنون به ۶۳۵ دفتر رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات گیلان گفت: از ابتدای امسال تا پایان شهریور، ۱۱ مجوز جدید برای راه اندازی دفتر پیشخوان شهری و ۴ دفتر روستایی صادر شد و با صدور این مجوزها، تعداد دفاتر پیشخوان فعال شهری و روستایی در گیلان به ۶۳۵ دفتر رسید.

فرزاد توکلی افزود: از ۶۳۵ دفتر پیشخوان در گیلان، ۴۱۵ دفتر در حوزه شهری و ۲۲۰ دفتر در حوزه روستایی استان به مردم خدمات رسانی می‌کنند.

وی گفت: همچنین در این مدت، ۳۴ مورد تمدید پروانه و ۷ مورد انتقال امتیاز و تغییرنشانی هم از طریق سامانه دفاتر پیشخوان گیلان ثبت شد.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات گیلان با بیان اینکه پراکندگی این دفاتر در سطح استان به نحوی است که هر شهروند با حداقل زمان و مسافت، به خدمات این دفاتر دسترسی دارد، گفت: در این دفاتر پیشخوان، خدمات متنوعی به مردم استان ارائه می‌شود.

توکلی، یکی از الزامات دفاتر پیشخوان خدمات دولت را تکریم مراجعان دانست و گفت: با مسئولان دفاتری که از این اصل تخطی کنند، برابر مقررات برخورد خواهد شد.