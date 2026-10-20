

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، اسامی پژوهشگران، اعضای هیئت‌علمی و دانشجویان برگزیده طرح‌های شهید وزوایی، جهت و مرحوم کاظمی آشتیانی از طرح‌های حمایتی بنیاد ملی نخبگان اعلام شد.

فائزه قاسمی گولک دانشجوی دکتری مهندسی برق، محمد جواد توکلی دانشجوی دکتری مهندسی برق، سعید سعیدی نیا دانشجوی دکتری مهندسی برق، محمد خسروی طناک دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی، فاطمه طلائی دانشجوی دکتری شیمی کاربردی، فاطمه زیبا دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی، مجتبی دهقانی درمیان دانشجوی دکتری مکانیک و سید مصطفی صفاری دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی برگزیدگان طرح شهید وزوایی شدند.

مهسا ترابی، زهره رضایی و جواد خارکن از اعضای هیات علمی دانشگاه هم برگزیدگان طرح جهت (حمایت از هسته‌های علمی تحقیق و توسعه) شدند.

مهدی رضایی و سعید عامری از اعضای هیات علمی نیز برگزیدگان طرح مرحوم کاظمی آشتیانی شدند.