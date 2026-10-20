معاون محیط زیست طبیعی اداره‌کل حفاظت محیط زیست خوزستان با اشاره به قرار گرفتن سایت اختصاصی تکثیر و نگهداری گوزن زرد ایرانی در اراضی شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، بر لزوم ضرورت همکاری این شرکت برای حفاظت از این گونه ارزشمند و در معرض خطر انقراض تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید عادل مولا با اشاره به موقعیت جغرافیایی اراضی شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه و مجاورت آن با جنگل‌ها و مناطق تحت مدیریت محیط زیست در محدوده دز اظهار کرد: همکاری مجموعه‌های صنعتی و کشاورزی در حفاظت از زیستگاه‌های طبیعی و صیانت از گونه‌های ارزشمند حیات‌وحش اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی با تاکید بر بررسی راهکار‌های ارتقای حفاظت، نگهداری و تکثیر گوزن زرد ایرانی در نشست هم‌اندیشی با مدیرعامل و مسئولان شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، افزود: بر همکاری مشترک برای حفاظت از این گونه ارزشمند و در معرض خطر انقراض ضروری است.

معاون محیط زیست طبیعی اداره‌کل حفاظت محیط زیست خوزستان گفت: با توجه به اینکه سایت اختصاصی تکثیر و نگهداری گوزن زرد ایرانی در اراضی شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه قرار دارد، در این نشست راهکار‌های بهبود شرایط نگهداری، تقویت اقدامات حفاظتی و ارتقای روند تکثیر این گونه بررسی و مقرر شد همکاری‌های مشترک انجام شود.

وی در ادامه عنوان کرد: حدود ۴۰ تا ۵۰ گوزن زرد ایرانی در پارک ملی دز وجود دارد، اما هنوز آمار دقیقی از تعداد آنها نداریم و در آینده سرشماری این گونه در برنامه است.