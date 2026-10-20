به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان ؛ رئیس دادگستری و رئیس شورای پیشگیری از وقوع جرم شهرستان جیرفت از حمایت دستگاه قضایی از رویداد‌های فرهنگی و هنری هدفمند برای کاهش آسیب‌های اجتماعی خبر داد و گفت: هنر تئاتر می‌تواند در انتقال مفاهیم پیشگیرانه، فرهنگ‌سازی و افزایش آگاهی عمومی نقش مؤثری ایفا کند.

سلمان اعظمی در دیدار مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی جنوب استان کرمان و معاونان وی، با اشاره به اهمیت برگزاری دومین جشنواره تئاتر جنوب کرمان، اظهار کرد: زبان هنر، به‌ویژه تئاتر، زبانی اثرگذار در جامعه است و می‌تواند در انتقال مفاهیم پیشگیرانه و افزایش آگاهی شهروندان نسبت به آسیب‌های اجتماعی نقش مهمی داشته باشد.

وی افزود: دادگستری و شورای پیشگیری از وقوع جرم شهرستان جیرفت از برگزاری رویداد‌های فرهنگی و هنری با هدف کاهش آسیب‌های اجتماعی و ارتقای سطح آگاهی شهروندان حمایت می‌کنند و برگزاری هدفمند این جشنواره می‌تواند اقدامی مؤثر در مسیر پیشگیری از جرم باشد.

رئیس دادگستری جیرفت با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی و هنری جنوب استان کرمان تصریح کرد: جیرفت و منطقه جنوب کرمان از سرمایه‌های فرهنگی و هنری ارزشمندی برخوردارند که می‌توان از این ظرفیت‌ها در مسیر آموزش، فرهنگ‌سازی و پیشگیری از وقوع جرم بهره گرفت.

اعظمی همچنین بر ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی و فرهنگی در برگزاری این رویداد تأکید کرد و گفت: محتوای جشنواره باید با رویکرد آموزشی و پیشگیرانه طراحی شود تا نتایج آن به کاهش آسیب‌های اجتماعی و تقویت نشاط فرهنگی جامعه کمک کند.

در ادامه این نشست، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی جنوب استان کرمان و معاونان وی نیز با استقبال از همکاری دادگستری و شورای پیشگیری از وقوع جرم، آمادگی این اداره کل را برای فراهم‌کردن مقدمات برگزاری دومین جشنواره تئاتر جنوب کرمان اعلام کردند.

در پایان مقرر شد بررسی‌های کارشناسی و هماهنگی‌های لازم برای برگزاری هرچه بهتر جشنواره با محوریت کاهش آسیب‌های اجتماعی در شهرستان جیرفت ادامه یابد و نتایج آن در نشست‌های بعدی جمع‌بندی شود.