دومین طلای ایران در پرتاب وزنه به جوان کهگیلویه و بویراحمدی رسید
سامان پاکباز جوان کهگیلویه و بویراحمدی با ثبت رکورد ۱۳.۵۲ متر در رقابت پرتاب وزنهٔ کلاس F12 بازیهای پاراآسیایی ناگویا، به مدال طلا دست یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سامان پاکباز، ملیپوش پارادوومیدانی ایران، اهل شهر سی سخت استان کهگیلویه و بویراحمد در پنجمین دوره بازیهای پاراآسیایی آیچی ـ ناگویا ۲۰۲۶ به مدال طلای رقابتهای پرتاب وزنه کلاس F۱۲ دست یافت. این رقابت صبح امروز در ورزشگاه میزوهو پارک شهر ناگویا برگزار شد و نماینده ایران با ثبت رکورد ۱۳.۵۲ متر، عنوان قهرمانی را از آن خود کرد.
پاکباز در این مسابقه پنج پرتاب صحیح به ثبت رساند و با عملکردی برتر از رقبای خود از کشورهای اندونزی و ازبکستان، روی سکوی نخست ایستاد، با این نتیجه، یک مدال طلای دیگر به کارنامه کاروان ورزشی ایران در بازیهای پاراآسیایی ناگویا اضافه شد.