سامان پاکباز جوان کهگیلویه و بویراحمدی با ثبت رکورد ۱۳.۵۲ متر در رقابت پرتاب وزنهٔ کلاس F12 بازی‌های پاراآسیایی ناگویا، به مدال طلا دست یافت.

دومین طلای ایران در پرتاب وزنه به جوان کهگیلویه و بویراحمدی رسید

دومین طلای ایران در پرتاب وزنه به جوان کهگیلویه و بویراحمدی رسید

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، سامان پاکباز، ملی‌پوش پارادوومیدانی ایران، اهل شهر سی سخت استان کهگیلویه و بویراحمد در پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی آیچی ـ ناگویا ۲۰۲۶ به مدال طلای رقابت‌های پرتاب وزنه کلاس F۱۲ دست یافت.

این رقابت صبح امروز در ورزشگاه میزوهو پارک شهر ناگویا برگزار شد و نماینده ایران با ثبت رکورد ۱۳.۵۲ متر، عنوان قهرمانی را از آن خود کرد.