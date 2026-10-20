بیش از ۱۰ هکتار از اراضی ملی در منطقه خویدک شهرستان یزد، به ارزش تقریبی ۱۰۰ میلیارد ریال، با اقدام اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان آزادسازی و به وضعیت اولیه بازگردانده شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، بیش از ۱۰۰ هزار مترمربع از اراضی ملی در منطقه خویدک شهرستان یزد، در راستای صیانت از انفال و حفظ حقوق بیت‌المال، از تصرفات غیرقانونی آزادسازی شد. این عملیات با حضور و نظارت مستقیم رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان یزد، کارشناس حقوقی، مسئول امور زمین و نیرو‌های یگان حفاظت این اداره اجرا شد.

در جریان این عملیات، مستحدثات و آثار تصرف غیرقانونی در محدوده‌ای به مساحت بیش از ۱۰۰ هزار مترمربع و به ارزش تقریبی ۱۰۰ میلیارد ریال پاکسازی شد و اراضی ملی به وضعیت اولیه بازگشت.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان یزد نیز با تأکید بر تداوم گشت‌های شبانه‌روزی نیرو‌های یگان حفاظت، از برخورد قاطع با هرگونه تجاوز و دست‌اندازی به اراضی ملی خبر داد.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخریب، تصرف یا ساخت‌وساز غیرمجاز در اراضی ملی، موضوع را از طریق شماره تلفن ۱۵۰۴، امداد جنگل و مرتع، اطلاع دهند.