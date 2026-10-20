هم اینک نیاز به گروه‌های خونی A و AB (مثبت و منفی) در اولویت انتقال خون خراسان رضوی است و دارندگان این گروه‌های خونی با حضور در پایگاه‌های اهدای خون، در این امر خداپسندانه مشارکت کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره روابط عمومی انتقال خون خراسان رضوی با اشاره به کاهش مراجعه مردم به پایگاه‌های اهدای خون استان گفت: هم اینک ذخایر خونی در استان رو به کاهش است که با ادامه این روند در روز‌های آتی، پاسخگویی به بیماران نیازمند و مراکز درمانی را با چالش مواجه خواهد کرد.

مصطفی مهدوی با تاکید بر اینکه نیاز به خون همیشگی است، افزود: از مجاوران و زائران بارگاه ملکوتی حضرت رضا (ع) درخواست می‌شود تا با حضور در پایگاه‌های اهدای خون به یاری بیماران نیازمند بشتابند.

وی تاکید کرد: از کلیه دارندگان گروه‌های خونی دیگر نیز تقاضا داریم تا در امر اهدای خون مشارکت کنند.

مهدوی ارفع با اشاره به برگزاری هفته تربیت‌بدنی و ورزش گفت: پویش سراسری اهدای خون ورزشکاران از ۲۶ مهر تا ۲ آبان ۱۴۰۵ همزمان با سراسر کشور در استان خراسان رضوی نیز در حال برگزاری است.

وی افزود: این پویش با مشارکت سازمان انتقال خون ایران، فدراسیون پزشکی ورزشی و وزارت ورزش و جوانان برگزار می‌شود و هدف آن ترویج فرهنگ اهدای خون و افزایش مشارکت اجتماعی جامعه ورزش است.

وی با بیان اینکه این پویش فرصتی ارزشمند برای پیوند فرهنگ ورزش، جوانمردی و مسوولیت‌پذیری اجتماعی است، ادامه داد: جامعه ورزش همواره در عرصه‌های اجتماعی پیشگام بوده و ورزشکاران و قهرمانان می‌توانند با حضور در مراکز اهدای خون، جلوه‌ای دیگر از روحیه ایثار و جوانمردی خود را به نمایش بگذارند.

مهدوی ارفع با دعوت از ورزشکاران، مربیان، پیشکسوتان و خانواده بزرگ ورزش استان خراسان رضوی گفت: اهدای خون، اهدای بخشی از وجود برای بازگرداندن امید و زندگی به بیماران است. از همه اعضای جامعه ورزش دعوت می‌کنیم در این حرکت انسان‌دوستانه مشارکت کنند و با یک اقدام ساده، قهرمانی خود را در میدان زندگی نیز به اثبات برسانند.

به گفته وی، قهرمانی فقط روی سکوی مسابقات نیست؛ گاهی یک کیسه خون می‌تواند بزرگ‌ترین مدال انسانیت باشد.

اداره کل انتقال خون خراسان رضوی تامین خون و فراورده‌های خونی مورد نیاز بیماران در ۶۷ بیمارستان و مرکز درمانی متعدد در استان را بر عهده دارد.

هم‌اکنون ۱۴ پایگاه انتقال خون در مشهد و دیگر شهر‌های خراسان رضوی فعالیت دارند که از این تعداد هفت پایگاه امام رضا (ع)، شهید سلیمانی، شهید کریمی، سناباد، شهید مالک رحمتی (امید)، مهر و پایگاه حرم مطهر رضوی در مشهد و هفت پایگاه در شهر‌های سبزوار، تربت‌حیدریه، نیشابور، قوچان، گناباد، تربت‌جام و کاشمر استقرار دارند.

استان ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار نفری خراسان رضوی، سومین تولیدکننده خون در کشور پس از استان‌های تهران و فارس است.