رئیس دانشگاه شهید بهشتی، در دیدار با خانواده شهیده نرجس شیخ‌پور شیرازی، دانشجوی مقطع دکتری ریاضی دانشگاه که در جنگ رمضان به شهادت رسید، با اهدای مدرک دانش‌آموختگی شهیده به خانواده این شهیده بر نقش فداکاری شهدا در حفظ امنیت و آرامش کشور و ضرورت پاسداشت یاد و نام شهدای جامعه دانشگاهی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ دکتر سید محمودرضا آقامیری، رئیس دانشگاه شهید بهشتی، در دیدار با خانواده شهیده نرجس شیخ‌پور شیرازی، دانشجوی مقطع دکتری ریاضی دانشگاه که در جنگ رمضان به شهادت رسیدند، ضمن تجلیل از مقام علمی و فرهنگی ایشان و اهدای مدرک دانش‌آموختگی شهیده به خانواده، بر نقش فداکاری شهدا در حفظ امنیت و آرامش کشور و ضرورت پاسداشت یاد و نام شهدای جامعه دانشگاهی تأکید کرد.

دکتر آقامیری در این دیدار با اشاره به جایگاه والای شهدا و خانواده‌های آنان گفت: امنیت و آرامش امروز کشور مرهون فداکاری شهداست و خانواده‌های آنان نیز به واسطه صبر و ایثار، از جایگاهی ارزشمند برخوردارند.

وی با اشاره به مسئولیت دانشگاه در پاسداشت یاد و خاطره شهدای جامعه دانشگاهی افزود: مدرک دانش‌آموختگی شهیده نرجس شیخ‌پور شیرازی برای تقدیم به خانواده ایشان آماده شده است؛ هرچند این اقدام در برابر فداکاری و جایگاه والای شهیده ناچیز است. رئیس دانشگاه همچنین از خانواده شهیده خواست مسئولان کشور را از دعای خیر خود محروم نکنند.

در ادامه این دیدار، خانم رحیمی، مدیر اداره امور شاهد و ایثارگر دانشگاه، از گردآوری دست‌نوشته‌ها، خاطرات و دلنوشته‌های شهیده برای انتشار کتاب خبر داد و گفت: با همکاری خانواده، دوستان و نزدیکان شهیده، تلاش می‌کنیم آثار و خاطرات بیشتری از ابعاد علمی، فرهنگی و شخصیتی ایشان جمع‌آوری کنیم و این مجموعه را تا سالگرد شهادت به مرحله انتشار و رونمایی برسانیم.

دکتر حجاریان، رئیس دانشکده ریاضی دانشگاه و استاد راهنمای شهیده، نیز با اشاره به توانمندی‌های علمی و پژوهشی ایشان اظهار داشت: شهیده شیخ‌پور شیرازی از نظر علمی بسیار توانمند بودند و در حوزه تخصصی ریاضیات، از جمله جبر خطی عددی، فعالیت داشتند. ایشان همچنین به موضوعات علمی نوین علاقه‌مند بودند و طراحی سامانه‌های هوش مصنوعی آفلاین با قابلیت حفظ داده‌ها در داخل کشور، از جمله دغدغه‌های پژوهشی ایشان بود که قرار بود در رساله دکتری دنبال شود.

وی با اشاره به شهادت نیرو‌های متخصص و علمی در جریان جنگ رمضان، این ضایعه را خسارتی بزرگ برای جامعه دانشگاهی دانست و از پیگیری اختصاص فضایی چند منظوره (پژوهشی و فناورانه) در دانشکده به نام شهیده خبر داد.

در بخش دیگری از این دیدار، حاضران خاطراتی از فعالیت‌های فرهنگی و مذهبی شهیده در خوابگاه، مسجد، هیئت الهادی و مشارکت فعال در برنامه‌های مناسبتی و ارتباط صمیمانه با دوستان و دانشجویان بیان کردند. این خاطرات در کنار دست‌نوشته‌ها و آثار باقی‌مانده از شهیده، در فرایند تدوین کتاب یادبود ایشان مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

در پایان، بر ضرورت پاسداشت یاد و نام شهیده نرجس شیخ‌پور شیرازی و دیگر شهدای جامعه دانشگاهی و ثبت ابعاد علمی، فرهنگی و اخلاقی زندگی آنان تأکید شد.