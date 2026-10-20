پخش زنده
امروز: -
جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در استانداری اردبیل برگزار شد.تاکنون بیش از ۸۰ درصد مصوبات ستاد تسهیل در استان اجرا شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاردبیل مشکلات ۱۲ طرح و واحد تولیدی در نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان بررسی و راهکارهای لازم اتخاذ شد.
بهروز خلیلی معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل گفت: در راستای پیگیری و حل مشکلات واحدهای تولیدی و خدماتی، در نیمه اول سال جاری ۴۰ نشست ستاد تسهیل با ۴۰۰ مصوبه برگزار شده است.
وی افزود: براساس بررسیهای دبیرخانه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، بیش از ۸۰درصد این مصوبات اجرایی شده و پیگیری و حل ۲۰درصد باقیمانده نیز انجام میشود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل گفت: مشکلات بانکی از جمله استمهال بدهی، مسائل بیمهای، صدور مجوزها و تغییر کاربری و سایر موارد از جمله موضوعاتی است که در ستاد تسهیل مطرح و مورد پیگیری قرار میگیرد.
همچنین بهروز خلیلی معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل با همراهی جمعی از مسؤولان، از ۳ واحد تولیدی فعال در حوزه پوشاک، ماشینآلات صنعتی و تولید قطعات الکتریکی بازدید کرد.
در این بازدیدها روند فعالیت واحدهای تولیدی، ظرفیتهای موجود و مسائل و مشکلات پیشروی تولیدکنندگان مورد بررسی قرار گرفت.