به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاردبیل مشکلات ۱۲ طرح و واحد تولیدی در نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان بررسی و راهکار‌های لازم اتخاذ شد.

بهروز خلیلی معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل گفت: در راستای پیگیری و حل مشکلات واحد‌های تولیدی و خدماتی، در نیمه اول سال جاری ۴۰ نشست ستاد تسهیل با ۴۰۰ مصوبه برگزار شده است.

وی افزود: براساس بررسی‌های دبیرخانه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، بیش از ۸۰درصد این مصوبات اجرایی شده و پیگیری و حل ۲۰درصد باقیمانده نیز انجام می‌شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل گفت: مشکلات بانکی از جمله استمهال بدهی، مسائل بیمه‌ای، صدور مجوز‌ها و تغییر کاربری و سایر موارد از جمله موضوعاتی است که در ستاد تسهیل مطرح و مورد پیگیری قرار می‌گیرد.

همچنین بهروز خلیلی معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل با همراهی جمعی از مسؤولان، از ۳ واحد تولیدی فعال در حوزه پوشاک، ماشین‌آلات صنعتی و تولید قطعات الکتریکی بازدید کرد.

در این بازدید‌ها روند فعالیت واحد‌های تولیدی، ظرفیت‌های موجود و مسائل و مشکلات پیش‌روی تولیدکنندگان مورد بررسی قرار گرفت.