به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، براساس بررسی آخرین نقشه‌های پیش یابی، عبور امواجی کم دامنه از تراز میانی جو، طی امروز و در برخی ساعات سبب افزایش ابر و وزش باد در سطح استان خواهد شد و طی این مدت احتمال بارش‌های پراکنده در برخی نقاط استان وجود خواهد داشت.

از روز چهارشنبه و با تقویت امواج بارشی، بر گستره بارش‌ها افزوده شده و تا اواخر وقت پنجشنبه به تناوب شاهد رگبار باران همراه با رعدوبرق و وزش باد در اغلب نقاط استان خواهیم بود که با توجه به شدت بارش ها، احتمال آبگرفتگی معابر و سیلابی شدن رودخانه‌ها در برخی نقاط دور از انتظار نخواهد بود.

از نظر دمایی طی ۲۴ ساعت گذشته تغییرات دمایی ارومیه بین ۸ و ۲۳ درجه در نوسان بوده و طی این مدت تخت سلیمان با ۴ و نقده با ۲۹ درجه به ترتیب خنک‌ترین و گرم‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند و براساس الگو‌های دمایی از فردا با شمالی شدن جریانات در منطقه، روند کاهشی دما در سطح استان پیش بینی می‌شود.