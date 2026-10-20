به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا، رجب طیب اردوغان با اشاره به تحولات اخیر سوریه گفت: «اخبار خوبی از سوریه به دست ما می‌رسد، اما اسرائیل تمام تلاش خود را برای ایجاد آشوب در این کشور به کار گرفته است.»

اظهارات اردوغان در حالی مطرح می‌شود که تحولات سوریه و اقدامات نظامی اسرائیل در این کشور همچنان از موضوعات مهم در روابط منطقه‌ای و سیاست خارجی ترکیه به شمار می‌رود.

اردوغان همچنین با اشاره به بحران‌های منطقه‌ای گفت جنگ روسیه و اوکراین همچنان ادامه دارد و با وجود توافق‌های صورت‌گرفته، جنگ اسرائیل علیه فلسطین پایان نیافته است.

وی با اشاره به درگیری‌های ایران و تحولات یمن افزود که منطقه با بحران‌های فزاینده روبه‌روست.

رئیس‌جمهور ترکیه تأکید کرد که کشورش توانسته است از ورود مستقیم به درگیری‌های منطقه‌ای جلوگیری کند و بدون گرفتار شدن در دام تحریکات، شرایط دشوار را مدیریت کند.