شورای مشترک اداری و راهبری تحول اداری استان کرمان برگزار شد و از دستگاه‌های برتر بیست‌وهشتمین جشنواره شهید رجایی قدردانی به‌عمل آمد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان ؛ معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: جشنواره شهید رجایی با هدف نهادینه‌کردن فرهنگ خدمت به مردم برگزار می‌شود و باید از خدمتگزاران مردم قدردانی کرد.

رفیع‌زاده با اشاره به تلاش دولت‌مردان برای خدمت‌رسانی به مردم افزود: افتتاح پروژه‌ها در شرایط جنگی این پیام را دارد که دولت در هر شرایطی به فکر عمران و آبادانی کشور است.

او با بیان اینکه دولت چهاردهم اصلاح نظام اداری را در دستور کار دارد، گفت: محور این برنامه، خدمت‌رسانی آسان و سریع به مردم است. حذف اقدامات غیرضروری، ادغام دستگاه‌های موازی، جذب نیرو‌های باکیفیت و رعایت عدالت در استخدام نیز در همین راستا دنبال می‌شود.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین علیمرادی، نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری، نیز گفت: رفع مشکلات مردم موجب خیر و برکت است و مسئولان باید این فرصت را قدر بدانند و بی‌منت به مردم خدمت کنند.

استاندار کرمان با اشاره به اقدامات انجام‌شده در استان گفت: با وجود شرایط جنگی، اقدامات چشمگیری در حوزه راه‌سازی، آبرسانی به روستاها، سرمایه‌گذاری، احداث نیروگاه‌های خورشیدی و توسعه برنامه‌های آموزشی انجام شده است.

محمدعلی طالبی با بیان اینکه شرایط جغرافیایی استان کرمان ویژگی‌های خاصی دارد، خواستار توجه ویژه به استان در حوزه اداری و استخدامی شد. او همچنین بر ضرورت درنظرگرفتن مشوق‌های ویژه برای بدنه اداری استان و تفویض اختیار ساماندهی نیرو‌ها به استان تأکید کرد.

طالبی افزود: پیگیر اجرای سند تحول اداری استان هستیم تا آثار مثبت آن در تسهیل امور مردم نمایان شود.

در ادامه، سلیمانی، نماینده مردم بافت، رابر و ارزوئیه در مجلس شورای اسلامی، گفت: نظام اداری چابک و نیروی انسانی باانگیزه دو عامل توسعه هستند، اما بروکراسی اداری بزرگ‌ترین مانع پیش‌روی کشور است.

او با اشاره به دغدغه معیشتی کارمندان دولت افزود: بخش زیادی از کارمندان به‌دنبال شغل دوم هستند و باید برای رفع این مشکل چاره‌اندیشی کرد.

در این نشست همچنین اعلام شد که ۴۰۰ فرصت سرمایه‌گذاری در استان شناسایی و برای واگذاری به سرمایه‌گذاران آماده شده است. همچنین ۸۶ واحد راکد و ۱۵۶ واحد نیمه‌فعال دوباره به چرخه فعالیت بازگشته‌اند.