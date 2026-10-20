با پیگیری نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و حمایت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سه دستگاه آمبولانس به شهرستان‌های خوسف، سربیشه و سرایان اختصاص یافت تا خدمات اعزام بیماران در این شهرستان‌ها تسهیل شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، با پیگیری‌های هاشمی (نماینده مردم شهرستان‌های بیرجند، درمیان و خوسف)، نخعی (نماینده مردم شهرستان‌های نهبندان و سربیشه) و نصیری (نماینده مردم شهرستان‌های فردوس، طبس، سرایان، بشرویه و عشق‌آباد) در مجلس شورای اسلامی و با حمایت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سه دستگاه آمبولانس به شهرستان‌های خوسف، سربیشه و سرایان اختصاص یافت.

این تخصیص در ادامه تقویت ناوگان خودرویی حوزه سلامت استان صورت گرفته است؛ پیش از این نیز از ابتدای سال، ۵ دستگاه آمبولانس با پیگیری مسئولان دانشگاه و نمایندگان مجلس با حمایت معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت به شهرستان‌های قائنات، زیرکوه، عشق‌آباد، بیرجند و درمیان اختصاص یافته بود. بدین ترتیب، مجموع آمبولانس‌های تخصیص‌یافته به استان از ابتدای سال به ۸ دستگاه رسید.

گنجی‌فرد رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند اقدامات انجام شده را گامی مؤثری در ارتقای شاخص‌های سلامت، تسریع امدادرسانی، کاهش زمان پاسخ‌گویی و بهبود دسترسی مردم استان به خدمات درمانی و امدادی دانست.