به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، علی کرمی مدیرکل هواشناسی استان گفت: بر اساس بررسی نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، آسمان کهگیلویه و بویراحمد تا پنج روز آینده صاف تا قسمتی ابری است و در برخی ساعات افزایش وزش باد و غبار رقیق دور از انتظار نیست.

کرمی افزود: در ساعات بعدازظهر، افزایش ابر در برخی مناطق استان رخ می‌دهد و احتمال وقوع ناپایداری‌های جوی، رگبار پراکنده باران و رعدوبرق وجود دارد.

مدیرکل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به روند تغییرات دمایی استان بیان کرد: طی این مدت، دمای هوا به‌تدریج و با شیب ملایم کاهش می‌یابد.

کرمی ادامه داد: برای امروز سه‌شنبه و فردا چهارشنبه نیز آسمان استان صاف تا قسمتی ابری و در ساعات بعدازظهر، افزایش ابر و وزش باد رخ می‌دهد؛ با این حال، احتمال بارش‌های پراکنده در برخی مناطق کم است.

مدیرکل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد خاطرنشان کرد: بر اساس گزارش وضعیت جوی ۲۴ ساعت گذشته، منطقه لیشتر با ثبت دمای ۳۶.۴ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین و یاسوج با کمینه دمای ۹.۱ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین نقاط استان بوده‌اند.