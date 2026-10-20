

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در دومین روز بازی‌های پارااسیایی و در مسابقات دوچرخه سواری ماده تعقیبی انفرادی ۴۰۰۰ متر مردان کلاس C ۴، بهروز فرزاد در دیدار نهایی با محمد فضلی امام‌الدین از اندونزی رقابت کرد و به مدال نقره دست یاتف.

همچنین در تایم‌تریل ۱۰۰۰ متر مردان کلاس B محمد دلیر و رضا رشنو که د رمرحله مقدماتی به عنوان ششم دست یافته بودند، در فینال با کسب عنوان سوم و مدال برنز به کار خود پایان دادند. این مدال با تنها ۱۵ صدم ثانیه نسبت به تیم دوم به دست آمد.