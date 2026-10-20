مراسم عزاداری ایام فاطمیه به مدت پنج شب، از چهارشنبه ۲۹ مهر تا یکشنبه ۳ آبان، در مسجد فاطمه‌الزهرا (س) کیش برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، اعلام کرد: حجت‌الاسلام والمسلمین حسن‌زاده، امام جمعه سابق کیش، حجت‌الاسلام والمسلمین علیدادی، امام جمعه اسبق کیش و نماینده ولی‌فقیه در استان کرمان و حجت‌الاسلام والمسلمین بی‌نیاز، امام جمعه کیش، در این مراسم سخنرانی خواهند کرد.

محمدجواد احمدی و سیدمحسن بنی‌فاطمی در این مراسم به مداحی و ذکر مصیبت اهل‌بیت (ع) می‌پردازند.

مراسم ایام فاطمیه هر شب از ساعت ۲۱:۳۰ در مسجد فاطمه‌الزهرا (س)، واقع در ورودی درخت سبز کیش، برگزار خواهد شد.