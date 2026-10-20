به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، سومین نشست کارگروه منطقه‌ای مدیران کل هواشناسی استان‌های شمال‌غرب کشور با محوریت بررسی چالش‌های مشترک، توسعه شبکه پایش و ارتقای نظام پیش‌بینی و هشدار مخاطرات جوی، به میزبانی اداره‌کل هواشناسی آذربایجان‌غربی در ارومیه برگزار شد.

این نشست با حضور فرح محمدی، معاون توسعه، پیش‌بینی و مدیریت بحران و مخاطرات جوی سازمان هواشناسی کشور، بهزاد لایقی، مدیرکل مرکز علوم جوی و اقیانوسی سازمان هواشناسی کشور و مدیران کل هواشناسی استان‌های شمال‌غرب کشور برگزار شد.

محمد قربان‌پور، مدیرکل هواشناسی آذربایجان‌غربی در این نشست با تأکید بر ضرورت تقویت همکاری‌های بین‌استانی، اظهار کرد: استفاده از ظرفیت‌های مشترک استان‌های شمال‌غرب می‌تواند به ارتقای کیفیت خدمات هواشناسی و افزایش دقت پیش‌بینی و هشدار مخاطرات جوی منجر شود.

وی بر توسعه تعاملات تخصصی میان استان‌ها و پیگیری مسائل مشترک در سطح منطقه‌ای تأکید کرد.

فرح محمدی، معاون توسعه، پیش‌بینی و مدیریت بحران و مخاطرات جوی سازمان هواشناسی کشور نیز با بررسی روند اجرای مصوبات نشست‌های پیشین، بر ضرورت هماهنگی برنامه‌های منطقه‌ای با سیاست‌ها و برنامه‌های کلان سازمان هواشناسی کشور تأکید کرد.

بهزاد لایقی، مدیرکل مرکز علوم جوی و اقیانوسی سازمان هواشناسی کشور نیز بر تقویت فرآیند‌های علمی و تخصصی، بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و توسعه رویکرد‌های نوین در حوزه علوم جوی تأکید کرد.

در ادامه این نشست، مهم‌ترین مسائل و چالش‌های مشترک استان‌ها در حوزه فنی و شبکه پایش، توسعه ایستگاه‌های خودکار هواشناسی، نگهداری و بازسازی تجهیزات، سامانه‌های مخابراتی، پیش‌بینی عددی، پایش مخاطرات جوی و توسعه سامانه‌های هشدار سریع بررسی شد.

همچنین مدیران کل حاضر درباره تفکیک مسائل در سطوح منطقه‌ای و ملی، تعیین حدود اختیارات و مسئولیت‌ها و سازوکار پیگیری مصوبات از طریق دبیرخانه کارگروه بحث و تبادل نظر کردند و تصمیماتی اتخاذ شد.

در حاشیه این نشست، معاون توسعه، پیش‌بینی و مدیریت بحران و مخاطرات جوی و مدیرکل مرکز علوم جوی و اقیانوسی سازمان هواشناسی کشور به همراه مدیران کل استان‌های شمال‌غرب، از مرکز پیش‌بینی و هشدار سریع و مرکز پایش مخاطرات جوی و مدیریت بحران اداره‌کل هواشناسی آذربایجان‌غربی بازدید کردند.

گفتنی است استان‌های آذربایجان‌غربی، آذربایجان‌شرقی، اردبیل، زنجان، قزوین و کردستان اعضای کارگروه منطقه‌ای مدیران کل هواشناسی شمال‌غرب کشور هستند.