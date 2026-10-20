پخش زنده
امروز: -
سومین نشست کارگروه منطقهای مدیران کل هواشناسی استانهای شمالغرب کشور با محوریت بررسی چالشهای مشترک، توسعه شبکه پایش و ارتقای نظام پیشبینی و هشدار مخاطرات جوی، به میزبانی ادارهکل هواشناسی آذربایجانغربی در ارومیه برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، سومین نشست کارگروه منطقهای مدیران کل هواشناسی استانهای شمالغرب کشور با محوریت بررسی چالشهای مشترک، توسعه شبکه پایش و ارتقای نظام پیشبینی و هشدار مخاطرات جوی، به میزبانی ادارهکل هواشناسی آذربایجانغربی در ارومیه برگزار شد.
این نشست با حضور فرح محمدی، معاون توسعه، پیشبینی و مدیریت بحران و مخاطرات جوی سازمان هواشناسی کشور، بهزاد لایقی، مدیرکل مرکز علوم جوی و اقیانوسی سازمان هواشناسی کشور و مدیران کل هواشناسی استانهای شمالغرب کشور برگزار شد.
محمد قربانپور، مدیرکل هواشناسی آذربایجانغربی در این نشست با تأکید بر ضرورت تقویت همکاریهای بیناستانی، اظهار کرد: استفاده از ظرفیتهای مشترک استانهای شمالغرب میتواند به ارتقای کیفیت خدمات هواشناسی و افزایش دقت پیشبینی و هشدار مخاطرات جوی منجر شود.
وی بر توسعه تعاملات تخصصی میان استانها و پیگیری مسائل مشترک در سطح منطقهای تأکید کرد.
فرح محمدی، معاون توسعه، پیشبینی و مدیریت بحران و مخاطرات جوی سازمان هواشناسی کشور نیز با بررسی روند اجرای مصوبات نشستهای پیشین، بر ضرورت هماهنگی برنامههای منطقهای با سیاستها و برنامههای کلان سازمان هواشناسی کشور تأکید کرد.
بهزاد لایقی، مدیرکل مرکز علوم جوی و اقیانوسی سازمان هواشناسی کشور نیز بر تقویت فرآیندهای علمی و تخصصی، بهرهگیری از ظرفیتهای علمی و توسعه رویکردهای نوین در حوزه علوم جوی تأکید کرد.
در ادامه این نشست، مهمترین مسائل و چالشهای مشترک استانها در حوزه فنی و شبکه پایش، توسعه ایستگاههای خودکار هواشناسی، نگهداری و بازسازی تجهیزات، سامانههای مخابراتی، پیشبینی عددی، پایش مخاطرات جوی و توسعه سامانههای هشدار سریع بررسی شد.
همچنین مدیران کل حاضر درباره تفکیک مسائل در سطوح منطقهای و ملی، تعیین حدود اختیارات و مسئولیتها و سازوکار پیگیری مصوبات از طریق دبیرخانه کارگروه بحث و تبادل نظر کردند و تصمیماتی اتخاذ شد.
در حاشیه این نشست، معاون توسعه، پیشبینی و مدیریت بحران و مخاطرات جوی و مدیرکل مرکز علوم جوی و اقیانوسی سازمان هواشناسی کشور به همراه مدیران کل استانهای شمالغرب، از مرکز پیشبینی و هشدار سریع و مرکز پایش مخاطرات جوی و مدیریت بحران ادارهکل هواشناسی آذربایجانغربی بازدید کردند.
گفتنی است استانهای آذربایجانغربی، آذربایجانشرقی، اردبیل، زنجان، قزوین و کردستان اعضای کارگروه منطقهای مدیران کل هواشناسی شمالغرب کشور هستند.