نماینده مردم هشترود و چاراویماق در مجلس شورای اسلامی از اختصاص۴۳ میلیارد تومان تسهیلات برای تأمین و خرید ادوات کشاورزی مناطق هشترود و چاراویماق خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، فرامرزشهسواری گفت: در دیدار با مدیرعامل بانک کشاورزی، مشکلات و مطالبات کشاورزان منطقه مورد بررسی و پیگیری قرار گرفت و موضوع واگذار نشدن تراکتور و کمباین به کشاورزانی که مراحل ثبت‌نام را انجام داده‌اند و همچنین مشکلات موجود در روند ارائه تسهیلات بانکی به کشاورزان منطقه مطرح و بر ضرورت رفع موانع تأکید شد.

وی افزود: مدیرعامل بانک کشاورزی پس از بررسی موضوع، به مدیرعامل بانک کشاورزی استان دستور داد با تسریع در روند بررسی و رفع مشکلات ایجادشده، زمینه واگذاری ماشین‌آلات کشاورزی و ارائه تسهیلات به کشاورزان منطقه را فراهم کند.

شهسواری گفت: همچنین با پیگیری‌های انجام‌شده ۴۳ میلیارد تومان تسهیلات برای تأمین و خرید ادوات کشاورزی اختصاص یافت تا بخشی از نیاز کشاورزان منطقه در این زمینه برطرف شود.