به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، شهید آیت‌الله سید حسن مدرس از روحانیون مبارزی بود که در کنار فعالیت‌های علمی و دینی، در عرصه سیاست نیز حضوری فعال داشت و در برابر استبداد و زیاده‌خواهی صاحبان قدرت ایستادگی کرد. زندگی او، از سال‌های تحصیل و تدریس در حوزه‌های علمیه تا حضور در مجلس شورای ملی و مخالفت با سیاست‌های رضاشاه، سرگذشت مردی است که استقلال رأی و پایبندی به باورهایش را بر آسایش و مصلحت‌جویی ترجیح داد.

کتاب «زندگی شهید آیت‌الله سید حسن مدرس» تلاش می‌کند این مسیر پرفرازونشیب را در قالب روایتی زنده و داستانی بازآفرینی کند. نویسنده که خود از طلاب حوزه علمیه تهران است، با ترسیم موقعیت‌ها و بازنمایی برخی از لحظات حساس زندگی شهید مدرس، از سال‌های کودکی و تحصیل او در اصفهان و نجف آغاز می‌کند و سپس به فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی‌اش در دوران مشروطه، حضور در مجلس، مقابله با نفوذ بیگانگان و ایستادگی در برابر قدرت حاکم می‌پردازد.

یکی از ویژگی‌های روایت کتاب، توجه به ابعاد مختلف شخصیت مدرس است؛ شخصیتی که در کنار شجاعت و صراحت سیاسی، به ساده‌زیستی، قناعت، استقلال شخصی و پایبندی به وظایف دینی شناخته می‌شد. در این روایت، آیت الله مدرس تنها یک چهره تاریخی و سیاسی نیست، بلکه انسانی است که باورهایش در انتخاب‌های روزمره و تصمیم‌های بزرگ زندگی او نمود پیدا می‌کند.

در بخشی از کتاب می‌خوانیم:

آقا سید عبدالباقی، بدان انگلیسی‌ها روی مهره‌ای که بیست سال دیگر در این مملکت حاکم خواهد شد، از هم اکنون کار می‌کنند، ولی ما در مورد امروز خودمان هم نمی‌توانیم تصمیم بگیریم. هر وقت ما آگاهی و هوشیاری پیدا کردیم و توانستیم متکی به غیر نباشیم، آن وقت می‌توانیم مسائل مملکت خود را حل کنیم. از مسائل بزرگی که مردم ما گرفتار آن هستند و خارجی‌ها آن را به ما تحمیل کرده‌اند، این است که اتکای ما به غیر است. همه چیز را باید از غیر بخواهیم: اسلحه، پوشاک، خوراک... همه چیز ما به غیر بستگی دارد. روزگاری که این مملکت متکی به خود بوده، موفق بوده است و هر وقت به خود اتکا پیدا کرد، آن روز، روز نجات مملکت است.

ابوالفضل عرب‌زاده در نگارش این اثر از منابع مکتوب مرتبط با زندگی و شخصیت شهید مدرس بهره گرفته است. کتاب در ۱۰۴ صفحه توسط انتشارات روایت فتح منتشر و روانه بازار نشر شده است.