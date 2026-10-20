به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ سید قاسم موسوی با اشاره به اینکه ماموران انتظامی در اجرای این طرح طی عملیات‌های جداگانه تعداد ۳ سارق به‌عنف را شناسایی و دستگیر کردند، افزود: ماموران در این طرح مقادیری اموال مسروقه و همچنین خودروی به‌کار رفته در سرقت را کشف کردند و متهمان پس از مواجهه با مالباختگان به صراحت بزه ارتکابی را اعتراف کردند.

وی ادامه داد: ماموران انتظامی در این طرح ۷ قبضه سلاح جنگی، ۸ قبضه سلاح شکاری، مقدار ۲۰ میلیون دینار عراقی تقلبی، یک میلیارد ریال پول ایرانی تقلبی، ۳ دستگاه موتورسیکلت سرقتی، یک دستگاه خودروی سرقتی و مقدار تقریبی ۱۵ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک کشف کردند و در این راستا ۲ نفر سوداگر مرگ دستگیر شدند.

سرهنگ موسوی با اشاره به معرفی متهمان به مرجع قضایی خاطرنشان کرد: برهم زدن امنیت مردم خط قرمز این فرماندهی است و با متخلفان نظم و امنیت برخورد قاطع می‌شود.