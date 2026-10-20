­ مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران، از انتقال جمعه‌بازار پروانه به پارکینگ طبقاتی حافظ از اول آبان‌ماه خبر داد.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مجتبی اقوامی‌پناه با اشاره به انتقال محل فعالیت جمعه‌بازار پروانه اظهار کرد: از اول آبان‌ماه، فروشندگان این بازار در پارکینگ طبقاتی حافظ مستقر می‌شوند و فعالیت خود را در محل جدید ادامه خواهند داد.

وی افزود: محل جدید جمعه‌بازار پروانه در خیابان کریم‌خان زند، ابتدای خیابان حافظ در پارکینگ طبقاتی حافظ واقع شده است.

مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران از شهروندان و علاقه‌مندان به بازدید از جمعه‌بازار پروانه خواست از ابتدای آبان‌ماه برای مراجعه به این بازار، نشانی جدید را مدنظر قرار دهند.