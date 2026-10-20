به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ حجت الاسلام محسن ابراهیمی امام جماعت مسجد صاحب الزمان دینان گفت: در بیش از ۲۳۰ شب از آغاز جنگ تحمیلی سوم تاکنون مردم همیشه در صحنه و ولایتمدار دینان به صورت راهپیمایی در مراسم تجمع مرکزی شهر درچه در میدان امام (ره) این شهر شرکت می‌کنند.

وی گفت: اهالی دینان هر شب و به صورت مستمر مسیر ۳ کیلومتری خیابان آزادگان دینان و خیابان شهید نواب صفوی تا میدان حضرت امام خمینی (ره) شهر درچه را طی می‌کنند و تا پاسی از شب در برنامه‌های تجمع این شهر حضور دارند.

وی افزود: راهپیمایی شبانه شب گذشته جان فدایان با حضور نیرو‌های موتورسیکلت سوار، گروه‌های رزمی، بسیجیان خواهر و برادر، ادوات نظامی و رژه تراکتور سواران برگزار شد.