ملی‌پوش جودو نابینایان و کم‌بینایان ایران به نشان برنز پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی در ناگویا دست پیدا کرد.

پاراآسیایی ناگویا؛ برچلو به مدال برنز بسنده کرد

پاراآسیایی ناگویا؛ برچلو به مدال برنز بسنده کرد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، دیدارهای رده‌بندی و فینال سه وزن نخست مسابقات جودو نابینایان و کم‌بینایان در سالن هنرهای رزمی شهر ناگویا برگزار در حال برگزاری است.در وزن منهای ۸۱ کیلوگرم کلاس نابینای مطلق (J۱)، مهدی برچلو، ملی‌پوش کشورمان، در تقابل با حریف خود به برتری رسید و به نشان برنز این دوره از بازی‌ها دست یافت.

نماینده کشورمان در این دیدار رده‌بندی توانست در کمتر از ۳۰ ثانیه و با امتیاز ایپون، «آرستابکوف» از قزاقستان را شکست دهد.

برچلو صبح امروز (سه‌شنبه) برابر «ژانگ یانگ» از چین مغلوب شده بود، اما در مسابقات شانس مجدد توانست با پیروزی به دیدار رده‌بندی راه پیدا کند.

تا دقایق دیگر نیز موسی و رضا غلامی برای کسب نشان برنز به مصاف حریفان خود می‌روند.