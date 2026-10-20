رئیس امور اصلاح ساختار و هوشمندسازی نظام مالی دولت سازمان برنامه و بودجه کشور: اجرای پرداخت مستقیم به ذی‌نفع نهایی در طرح‌های عمرانی، نیازمند اتصال سامانه محب به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) و سامانه مالیاتی برای احراز صحت پرداخت‌هاست.

پرداخت به ذی نفع نهایی طرح‌های عمرانی، تا پایان سال اجرایی می‌شود

پرداخت به ذی نفع نهایی طرح‌های عمرانی، تا پایان سال اجرایی می‌شود

نیلوفر دمنه، رئیس امور اصلاح ساختار و هوشمندسازی نظام مالی دولت سازمان برنامه و بودجه کشور در گفت و گو با خبرنگار گروه حکمرانی اقتصاد خبرگزاری صدا و سیما، از پرداخت حدود ۴۲۰ همت از اعتبارات بودجه از ابتدای امسال به ذی‌نفعان نهایی از طریق سامانه محب خبر داد.

دمنه با اشاره به راه‌اندازی سامانه محب به‌عنوان درگاه واسط میان سامانه‌های مختلف دولت گفت: استفاده از این سامانه از سال گذشته آغاز شده و امسال استفاده از آن برای بخشی از اعتبارات بودجه به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است.

وی افزود: تاکنون حدود ۹۰ همت از اعتبارات قابل انتقال میان دستگاه‌های اجرایی، در چارچوب ماده ۷۵ قانون محاسبات عمومی، از طریق سامانه محب جابه‌جا شده است. همچنین حدود ۱۵ میلیون ذی‌نفع نهایی در این سامانه شناسایی شده‌اند و پرداخت به آن‌ها انجام شده است.

رئیس امور اصلاح ساختار و هوشمندسازی نظام مالی دولت سازمان برنامه و بودجه کشور، حوزه‌های رفاه اجتماعی و سلامت را از بخش‌های پیشرو در استفاده از این سامانه دانست و گفت: این دستگاه‌ها سهم بیشتری از پرداخت‌های خود را از طریق محب انجام داده‌اند.

دمنه با اشاره به برنامه توسعه این طرح به بخش اعتبارات عمرانی و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اظهار کرد: اجرای پرداخت مستقیم به ذی‌نفع نهایی در این بخش، نیازمند اتصال سامانه محب به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) و سامانه مالیاتی برای احراز صحت پرداخت‌هاست. در همین زمینه، رایزنی با دستگاه‌های مرتبط در حال انجام است تا این طرح تا پایان سال به‌صورت مؤثر عملیاتی شود.

* پرداخت به ذی نفع نهایی به این معناست که اعتبار یا بودجه لازم برای یک فعالیت اقتصادی، از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور مستقیما به حساب فرد انجام دهنده آن فعالیت واریز شده و دیگر واسطه ای در میان نباشد. این موضوع منجر به افزایش شفافیت در کارها و تسریع در تکمیل طرح های نیمه تمامی که منتظر تخصیص اعتبار توسط پیمانکاران است، خواهد شد.