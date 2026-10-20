به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، عباس بویراحمدی، مدیر امور اراضی استان گفت: در ۶ ماه نخست سال جاری، ۵۲ پرونده شورای اصلاحات ارضی در استان تعیین تکلیف شده است.

بویراحمدی افزود: از مجموع پرونده‌های تعیین تکلیف‌شده، هفت مورد مربوط به فروش اراضی متصرفی دولتی بایر مرحله اول بوده که مجموع مساحت آن‌ها بیش از ۲۶ هکتار است و عواید حاصل از فروش این اراضی نیز به بیش از ۳۰ میلیارد ریال رسیده است.

مدیر امور اراضی کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: درآمد حاصل از فروش این اراضی به حساب خزانه واریز شده و ۲۷ پرونده دیگر مربوط به اشتباه پلاک و فروش، در چارچوب اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و آیین‌نامه‌های اجرایی آن، برای طی مراحل قانونی و صدور اسناد رسمی ارسال شده است.

بویراحمدی با اشاره به مزایای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، بر تلاش بیشتر برای اجرای این قانون تأکید کرد و حفظ زیربنای امنیت اقتصادی و ایجاد شفافیت در معاملات را از محورهای مورد توجه در این زمینه دانست.