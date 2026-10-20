به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، نخستین مرکز خدمات مشاوره و امور روان‌شناختی تحت نظارت بهزیستی در شهرستان صیدون، با حضور مهران کریمیان، مدیرکل بهزیستی خوزستان، معاون سلامت اجتماعی بهزیستی استان، فرماندار، امام جمعه، شهردار و جمعی از مسئولان افتتاح شد.

کریمیان در این مراسم با اشاره به وجود آسیب‌های اجتماعی و روانی در شهرستان صیدون، از جمله رفتارهای خودآسیب‌رسان و اختلافات و تعارضات خانوادگی، اظهار کرد: در ماه‌های اخیر نشست‌هایی با حضور معاون سیاسی و اجتماعی استاندار در استانداری و فرمانداری شهرستان با هدف بررسی و ساماندهی مسائل اجتماعی برگزار شد که در پی این پیگیری‌ها، نخستین مرکز مشاوره روان‌شناختی تحت نظارت بهزیستی در صیدون راه‌اندازی شد.

‌

وی با تأکید بر اهمیت جایگاه این مرکز در ارتقای سلامت روانی و اجتماعی مردم افزود: راه‌اندازی این مرکز امکان دسترسی شهروندان به خدمات تخصصی مشاوره‌ای را در داخل شهرستان فراهم می‌کند و می‌تواند در شناسایی و پیگیری مشکلات فردی و خانوادگی، مداخله به‌موقع و پیشگیری از تشدید آسیب‌های اجتماعی نقش مؤثری داشته باشد.

‌

مدیرکل بهزیستی خوزستان همچنین بر ضرورت توسعه مراکز مشاوره در صیدون متناسب با نیازهای اجتماعی و روان‌شناختی مردم تأکید کرد و بیان داشت: گسترش خدمات تخصصی و تقویت زیرساخت‌های مشاوره‌ای باید با هدف تسهیل دسترسی شهروندان به خدمات مورد نیاز و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی دنبال شود.