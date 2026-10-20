به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، سیده مریم محمدی، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم در بازدید از روند اجرای این طرح گفت: در قالب این برنامه، بیش از ۵ هزار نهال در حاشیه منطقه حفاظت‌شده پلنگ‌دره غرس می‌شود.

وی با اشاره به آسیب‌های جدی واردشده به پوشش گیاهی این منطقه افزود: خشکسالی، برداشت بی‌رویه از منابع آبی و چرای بیش از حد دام از مهم‌ترین عوامل تخریب پوشش گیاهی پلنگ‌دره است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم با تأکید بر ضرورت اجرای طرح‌های احیایی در مناطق تحت مدیریت محیط زیست خاطرنشان کرد: نهال‌کاری در عرصه‌های آسیب‌دیده می‌تواند زمینه بهبود وضعیت پوشش گیاهی و ارتقای شرایط زیست‌محیطی این منطقه را فراهم کند.