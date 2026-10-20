حسن جانفشان، پاراتنیس‌باز کهنه‌کار اهل آذربایجان‌غربی، در جریان بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۶ ناگویا با نمایشی خیره‌کننده موفق به کسب مدال برنز شد تا پرونده نمایندگان استان در این رویداد بزرگ آسیایی با افتخار بسته شود و کاروان ایران هم جایگاه خود را در رتبه‌های برتر جدول مدالی تثبیت کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، رویدادهای ورزشی قاره کهن در سال ۲۰۲۶ همچنان با افتخارآفرینی ورزشکاران ایرانی همراه است. پس از درخشش کاروان استان آذربایجان‌غربی در بازی‌های آسیایی ناگویا و کسب ۷ رنگارنگ مدال، نوبت به ورزشکاران پرافتخار بخش پاراآسیایی رسید تا نام این استان مرزی را بار دیگر بر سر زبان‌ها بینند؛ جایی که «حسن جانفشان»، چهره باسابقه و نام‌آشنای پاراتنیس روی میز کشور، توانست نشان برنز رقابت‌های ناگویا ۲۰۲۶ را از آن خود کند.

بازی‌های پاراآسیایی ناگویا ۲۰۲۶ از ۲۶ مهرماه در ژاپن آغاز شده و نمایندگان کشورمان با اقتدار در میادین مختلف ظاهر شده‌اند؛ به‌طوری‌که کاروان جمهوری اسلامی ایران تا اینجای رقابت‌ها با کسب ۷ مدال طلا، ۵ نقره و ۳ برنز، جایگاه سوم جدول توزیع مدال‌ها را به خود اختصاص داده است.

حسن جانفشان، ورزشکار ۶۱ ساله اهل شهرستان اشنویه و تنها نماینده آذربایجان‌غربی در این دوره از بازی‌ها، بار دیگر تجارب ارزشمند و انگیزه بالای خود را به نمایش گذاشت. او با پیروزی در دو دیدار نفس‌گیر، توانست جواز حضور در مرحله نیمه‌نهایی را کسب کرده و مدال برنز خود را پیشاپیش قطعی کند.

جانفشان در دیدار نیمه‌نهایی با وجود ارائه یک بازی زیبا، جنگنده و درخور تحسین، در برابر حریف قدرتمند کره‌ای متوقف شد و در نهایت به مقام سوم و مدال برنز تنیس روی میز قناعت کرد.

این ورزشکار پرتلاش اشنویه‌ای که سال‌هاست پرچم‌دار شایسته پاراتنیس روی میز ایران در میادین برون‌مرزی است، پیش از این نیز کارنامه پربار و افتخارآمیزی از خود به جای گذاشته بود؛ از جمله کسب ۲ مدال طلا، یک نقره و ۶ برنز در مسابقات بین‌المللی، به همراه یک نشان نقره و یک برنز در ادوار پیشین بازی‌های پاراآسیایی که حالا مدال ارزشمند ناگویا ۲۰۲۶ نیز به این کلکسیون افتخارات افزوده شده است.

گفتنی است استان آذربایجان‌غربی پیش از این نیز در بخش بازی‌های آسیایی ناگویا (که اواسط مهرماه به کار خود پایان داد) عملکرد درخشانی داشت و ورزشکاران خطه سرسبز غرب کشور موفق شده بودند ۷ مدال رنگارنگ شامل ۳ طلا، یک نقره و ۳ برنز برای کاروان ایران به ارمغان بیاورند. کسب مدال برنز جانفشان، تداوم‌بخش روزهای طلایی ورزش استان در عرصه بین‌المللی است.