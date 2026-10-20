تکواندوکار آذربایجان‌ شرقی با پیروزی مقابل نماینده ازبکستان به فینال بازی‌های پاراآسیایی صعود کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، زهرا رحیمی در کلاس K ۴۴ رقابت‌های تکواندو بازی‌های پاراآسیایی آیچی - ناگویا ۲۰۲۶ امروز سه‌شنبه روی شیاپ‌جانگ رفت و با پیروزی مقابل رقیب خود فینالیست شد.

رحیمی در نیمه‌نهایی وزن ۵۷- کیلوگرم برابرکامولاخون رسولوا از ازبکستان قرار گرفت و در دو راند با نتایج ۷ بر ۲ و ۱۲ بر ۳ پیروز شد.

ملی‌پوش پاراتکواندوی ایران با این پیروزی به فینال صعود و مدال خود را قطعی کرد. او تا ساعاتی دیگر باید برای کسب طلا مبارزه کند.