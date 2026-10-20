فرمانده انتظامی ویژه و دریابانی کیش از دستگیری متهم به کلاهبرداری و اخاذی با شگرد اعتمادسازی به ارزش ۵۰ میلیارد ریال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، سرهنگ نبی الله قاسمی، افزود: متهم با سوءاستفاده از قرارداد اجاره خودرو و جلب اعتماد شهروندان، اقدام به کلاهبرداری کرده بود.

او افزود: با دستگیری متهم، ۸ فقره شکایت دیگر با موضوعات مشابه و مجموع مبالغ بیش از ۵۰ میلیارد ریال مطرح شد.

سرهنگ قاسمی خاطرنشان، کرد: متهم پس از گذراندن مراحل قانونی به زندان معرفی و رسیدگی به پرونده ادامه دارد.

رئیس پلیس کیش، گفت: پیش از انجام معاملات و پرداخت وجه، از صحت اطلاعات و اعتبار طرف معامله اطمینان حاصل کنید.