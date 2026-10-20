کارگاه آموزشی ایمنی و پویش نه به تصادفات در شهر دولت‌آباد برخوار برگزار شد.

کارگاه آموزشی ایمنی و پویش نه به تصادفات در برخوار

کارگاه آموزشی ایمنی و پویش نه به تصادفات در برخوار

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مسئول برگزاری کارگاه گفت: هدف از این دوره، یادآوری و بازآموزی قوانین و مهارت‌هایی است که رانندگان در زمان دریافت گواهینامه فراگرفته‌اند.

سهیل معینی افزود: برای پیشگیری از تصادفات، یکی از مهم‌ترین عوامل، خطای انسانی است و مواردی همچون سرعت غیرمجاز، بی‌احتیاطی و رفتار‌های پرخطر می‌تواند پیامد‌های جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد.

وی گفت: این دوره‌ها با هدف افزایش توجه و هوشیاری رانندگان و جلوگیری از روزمرگی در رانندگی برگزار می‌شود تا رانندگان با رعایت قوانین و مقررات، مسیر خود را با آرامش و ایمنی بیشتری طی کنند.