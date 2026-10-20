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سخنگوی قوه قضائیه در واکنش به اظهارات اخیر وزیر امور خارجه آمریکا در یونان گفت: تاریخ و تمدن ایران با برچسبزنی آمریکا از بین نمیرود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سیدعلی کاظمی، سخنگوی قوه قضائیه، در نشست خبری با اشاره به اظهارات اخیر وزیر امور خارجه آمریکا درباره ایران گفت: در سالهای گذشته شاهد اظهارات هماهنگ و هدفمندی برای تخریب فرهنگ و تمدن ایران و همچنین گسترش هراس از اسلام از سوی برخی جریانهای غربی بودهایم.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: در هفتم اکتبر ۲۰۲۶، روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، در یونان سخنانی درباره ایران مطرح کرد که از ابعاد مختلف قابل تأمل است و مطالبی نادرست درباره ایران و مردم ایران بیان کرد. گاهی یک سخن، بیش از آنکه مخاطب خود را توجیه کند، چهره واقعی گوینده و سیاستهایی را که دنبال میکند آشکار میسازد.
اظهارات ایرانستیزانه؛ دشمنی با تاریخ و فرهنگ ایران
کاظمی گفت: اظهارات ایرانستیزانه روبیو را نمیتوان صرفاً مخالفت با جمهوری اسلامی ایران دانست؛ بلکه این اظهارات، بیانگر نوعی دشمنی با ایران، تاریخ، فرهنگ و مردم ایران است.
جنگ شناختی با تکنیک «دفاع از خود»
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به روایتسازیهای غرب درباره ایران افزود: نسبت دادن تجاوزها و اقدامات جنگی و غیرجنگی به مفهوم «دفاع از خود»، از تکنیکهای جنگ شناختی است؛ تکنیکهایی که ملت ایران سالهاست با آن آشناست. وی افزود: آنچه وزیر امور خارجه آمریکا در این زمینه دنبال کرده، تلاش برای ریشهسازی تاریخی و پیوند دادن سیاستهای دولت آمریکا با فرهنگ یونان باستان است. در این روایت، تلاش میشود جنایات جنگی و غیرجنگی آمریکا با استناد به روایتی نادرست از یک جنگ باستانی توجیه شود؛ روایتی که بیش از آنکه بیانگر واقعیت تاریخی باشد، بخشی از یک عملیات شناختی و روایتسازی سیاسی است.
یونان؛ سرزمین فلسفه و اندیشه غرب
کاظمی گفت: بیان این مطالب در یونان، سرزمینی که خاستگاه بخش مهمی از فلسفه و اندیشه غرب است، از نظر نمادین قابل توجه است؛ بهویژه آنکه تلاش میشود به تجاوزهای نظامی و جنایات آمریکا، رنگ و ریشه تاریخی زده شود و برای آنها توجیه ساخته شود.
روابط ایران و یونان؛ میراث مشترک تمدن بشری
سخنگوی قوه قضائیه افزود: روابط ایران و یونان باستان، با همه فراز و نشیبهایش، بخشی از میراث مشترک تمدن بشری است؛ میراثی برای شناخت، گفتوگو و احترام متقابل میان ملتها و تمدنها، نه ابزاری برای توجیه تجاوز نظامی و نفرتپراکنی. تاریخ را باید برای شناخت و عبرت گرفتن خواند، نه برای کینهتوزی و گرفتار ماندن در منازعات گذشته.
ایران؛ حافظه تاریخی ملتها
کاظمی گفت: تاریخ و تمدن بزرگ ایران، پروندهای سیاسی برای مصرف تبلیغاتی سیاستمداران آمریکایی نیست. ایران یک ملت، یک تمدن، یک تاریخ، یک فرهنگ و یک اراده ملی بزرگ است و در چند جمله تبلیغاتی یا با برچسبزنی نمیتوان واقعیت آن را نادیده گرفت. وی گفت: هرکس اندکی با تاریخ آشنا باشد میداند که ایران فراتر از یک مرز جغرافیایی است؛ ایران، حافظه تاریخی ملتهاست.