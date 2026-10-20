به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سیدعلی کاظمی، سخنگوی قوه قضائیه، در نشست خبری با اشاره به اظهارات اخیر وزیر امور خارجه آمریکا درباره ایران گفت: در سال‌های گذشته شاهد اظهارات هماهنگ و هدفمندی برای تخریب فرهنگ و تمدن ایران و همچنین گسترش هراس از اسلام از سوی برخی جریان‌های غربی بوده‌ایم.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: در هفتم اکتبر ۲۰۲۶، روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، در یونان سخنانی درباره ایران مطرح کرد که از ابعاد مختلف قابل تأمل است و مطالبی نادرست درباره ایران و مردم ایران بیان کرد. گاهی یک سخن، بیش از آنکه مخاطب خود را توجیه کند، چهره واقعی گوینده و سیاست‌هایی را که دنبال می‌کند آشکار می‌سازد.

اظهارات ایران‌ستیزانه؛ دشمنی با تاریخ و فرهنگ ایران

کاظمی گفت: اظهارات ایران‌ستیزانه روبیو را نمی‌توان صرفاً مخالفت با جمهوری اسلامی ایران دانست؛ بلکه این اظهارات، بیانگر نوعی دشمنی با ایران، تاریخ، فرهنگ و مردم ایران است.

جنگ شناختی با تکنیک «دفاع از خود»

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به روایت‌سازی‌های غرب درباره ایران افزود: نسبت دادن تجاوز‌ها و اقدامات جنگی و غیرجنگی به مفهوم «دفاع از خود»، از تکنیک‌های جنگ شناختی است؛ تکنیک‌هایی که ملت ایران سال‌هاست با آن آشناست. وی افزود: آنچه وزیر امور خارجه آمریکا در این زمینه دنبال کرده، تلاش برای ریشه‌سازی تاریخی و پیوند دادن سیاست‌های دولت آمریکا با فرهنگ یونان باستان است. در این روایت، تلاش می‌شود جنایات جنگی و غیرجنگی آمریکا با استناد به روایتی نادرست از یک جنگ باستانی توجیه شود؛ روایتی که بیش از آنکه بیانگر واقعیت تاریخی باشد، بخشی از یک عملیات شناختی و روایت‌سازی سیاسی است.

یونان؛ سرزمین فلسفه و اندیشه غرب

کاظمی گفت: بیان این مطالب در یونان، سرزمینی که خاستگاه بخش مهمی از فلسفه و اندیشه غرب است، از نظر نمادین قابل توجه است؛ به‌ویژه آنکه تلاش می‌شود به تجاوز‌های نظامی و جنایات آمریکا، رنگ و ریشه تاریخی زده شود و برای آنها توجیه ساخته شود.

روابط ایران و یونان؛ میراث مشترک تمدن بشری

سخنگوی قوه قضائیه افزود: روابط ایران و یونان باستان، با همه فراز و نشیب‌هایش، بخشی از میراث مشترک تمدن بشری است؛ میراثی برای شناخت، گفت‌و‌گو و احترام متقابل میان ملت‌ها و تمدن‌ها، نه ابزاری برای توجیه تجاوز نظامی و نفرت‌پراکنی. تاریخ را باید برای شناخت و عبرت گرفتن خواند، نه برای کینه‌توزی و گرفتار ماندن در منازعات گذشته.

ایران؛ حافظه تاریخی ملت‌ها

کاظمی گفت: تاریخ و تمدن بزرگ ایران، پرونده‌ای سیاسی برای مصرف تبلیغاتی سیاستمداران آمریکایی نیست. ایران یک ملت، یک تمدن، یک تاریخ، یک فرهنگ و یک اراده ملی بزرگ است و در چند جمله تبلیغاتی یا با برچسب‌زنی نمی‌توان واقعیت آن را نادیده گرفت. وی گفت: هرکس اندکی با تاریخ آشنا باشد می‌داند که ایران فراتر از یک مرز جغرافیایی است؛ ایران، حافظه تاریخی ملت‌هاست.