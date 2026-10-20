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اسامی داوران قضاوت کننده در دیدارهای هفته چهارم لیگ دسته یک فوتبال مشخص شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم داوری این مسابقات به شرح زیر است:
*پنجشنبه ۳۰ مهر
روژ ارومیه – یاسام کردستان
درنا قهرمانی – ساجده مهدیان – شادی دارایی – رویا ظفری
ناظر: سرور ساعدی
توکان مهام آیریا تهران – مس رفسنجان
وجیهه جوان بخت – مبارکه حسن پور – مهناز زارع – مطهره فردمال
ناظر: فامطه نوذری
تراکتور تبریز – هتلهای شبستان رشت
زهرا غیاثوند – نازنین قربان پور – ژیلا محرمی – پرند پورمیرزابیگی
ناظر: افسانه هاشمی
پدیده سیرجان – آراد ورزش زاگرس اصفهان
غزاله عاطفی – ستاره نصری – الهام آذرگشسب – راحیل افشاریان
ناظر: مهشید گودرزی
فولاد خوزستان – مهرگان پردیس
سلاله جوادی – سبا عیوضی – ثمین عموهادی – فاطمه بهرامی
ناظر: مرضیه بهداروند