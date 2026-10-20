

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم داوری این مسابقات به شرح زیر است:

*پنجشنبه ۳۰ مهر

روژ ارومیه – یاسام کردستان

درنا قهرمانی – ساجده مهدیان – شادی دارایی – رویا ظفری

ناظر: سرور ساعدی

توکان مهام آیریا تهران – مس رفسنجان

وجیهه جوان بخت – مبارکه حسن پور – مهناز زارع – مطهره فردمال

ناظر: فامطه نوذری

تراکتور تبریز – هتل‌های شبستان رشت

زهرا غیاثوند – نازنین قربان پور – ژیلا محرمی – پرند پورمیرزابیگی

ناظر: افسانه هاشمی

پدیده سیرجان – آراد ورزش زاگرس اصفهان

غزاله عاطفی – ستاره نصری – الهام آذرگشسب – راحیل افشاریان

ناظر: مهشید گودرزی

فولاد خوزستان – مهرگان پردیس

سلاله جوادی – سبا عیوضی – ثمین عموهادی – فاطمه بهرامی

ناظر: مرضیه بهداروند