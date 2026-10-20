به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، شرکت گاز استان کرمانشاه در اطلاعیه ای اعلام کرد: به علت انجام تعمیرات، مشترکان شرکت گاز در محدوده مسکن مهر دولت آباد، CNG شهرک اسلامیه، CNG زنبق، CNG دیزل‌آباد، گلخانه زرافشانی، شهرک مهدیه، شهرک دولت‌آباد، دیزل‌آباد، شهرک امام (ره)، ده مجنون و شهرک اسلامیه (فردا چهارشنبه ۲۹ مهر ) از ساعت ۸ صبح الی ۱۸ با قطعی یا افت فشار مواجه می‌شوند.

از مشترکان این مناطق خواست شده است از هرگونه دستکاری رگلاتور‌های گاز خودداری و شیر‌های گاز را بسته نگه دارند.