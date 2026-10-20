معاون فناوری، نوآوری و امور بین‌الملل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت : استان خوزستان تجربه‌ای موفق در حفظ پایداری شبکه‌های ارتباطی در جنگ تحمیلی سوم داشته است و مردم و صنایع استان از خدمات ارتباطی پایدار بهره‌مند شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمدحافظ حکمی، معاون فناوری، نوآوری و امور بین‌الملل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در سفر به خوزستان ضمن بررسی وضعیت پایداری شبکه‌های ارتباطی و روند اجرای پروژه‌های زیرساختی، از عملکرد مجموعه ارتباطات استان در شرایط بحرانی و پیشرفت طرح‌های توسعه‌ای قدردانی کرد.

وی توسعه شبکه فیبر نوری را از اولویت‌های زیرساختی استان دانست و گفت: اجرای این طرح با وجود برخی موانع شهری و چالش‌های مربوط به حفاری، پیشرفت مطلوبی دارد و با همراهی مسئولان استانی و رفع موانع اجرایی، زمینه بهره‌مندی شهروندان از اینترنت پرسرعت و باکیفیت فراهم خواهد شد.

معاون فناوری، نوآوری و امور بین‌الملل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین با اشاره به دیدار‌های انجام‌شده با مسئولان و علمای استان بیان کرد: در این دیدارها، ضمن تشریح وضعیت پایداری شبکه‌های ارتباطی در دوران جنگ ۴۰ روزه، موضوع حمایت از طرح‌های توسعه ارتباطی به‌عنوان یکی از پیشران‌های توسعه منطقه‌ای مورد توجه قرار گرفت.

حکمی با تأکید بر ظرفیت‌های اقتصادی و انسانی خوزستان تصریح کرد: این استان با برخورداری از نیروی انسانی متخصص، صنایع بزرگ و ظرفیت‌های گسترده اقتصادی، قابلیت بالایی برای ایفای نقش مؤثر در اقتصاد دیجیتال کشور دارد. بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانون جهش تولید دانش‌بنیان و مشوق‌های مالیاتی می‌تواند زمینه توسعه طرح‌های هوشمندسازی صنایع، زیرساخت‌های پردازشی و فناوری هوش مصنوعی را فراهم کند.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای صیانت از زیرساخت‌های ارتباطی در شرایط تهدید گفت: در جریان حملات اخیر، با وجود آسیب‌دیدگی برخی نقاط شبکه، گروه‌های تخصصی در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به ترمیم و بازگرداندن خدمات اقدام کردند؛ به‌گونه‌ای که در بسیاری از موارد، به‌واسطه طراحی مسیر‌های پشتیبان و تدابیر فنی، اختلال محسوسی در خدمات ارتباطی مردم ایجاد نشد.

معاون فناوری، نوآوری و امور بین‌الملل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: پیش‌بینی سناریو‌های مختلف برای شرایط بحرانی و آمادگی پیشینی مجموعه ارتباطات کشور، نقش مهمی در حفظ پایداری شبکه‌های ارتباطی غیرنظامی داشت و تلاش شبانه‌روزی نیرو‌های متخصص، جلوه‌ای از مسئولیت‌پذیری و روحیه جهادی در این حوزه بود.

حکمی همچنین با اشاره به جان‌باختن شهید نومهدوی در هرمزگان و سه تن از کارکنان خدوم شرکت پست در مسیر خدمت، یاد و خاطره این جان‌باختگان را گرامی داشت و ایثار فعالان حوزه ارتباطات در خدمت‌رسانی به مردم و کشور را شایسته قدردانی دانست.