به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین ، مدیرکل مدیریت بحران استانداری گفت: برنامه دولت در سال جاری، تنها جبران خسارت محصولاتی است که بیمه شده باشند و این بیمه را دولت به صورت رایگان و بدون دریافت حق بیمه از کشاورزان انجام داده است.

مهدیخانی ادامه داد: محصولاتی از قبیل گندم، جو، برنج، چغندر، ذرت، سویا، کلزا، کاملینا، عدس، نخود و گلرنگ در سبد بیمه محصولات اساسی قرار دارند.

کشاورزان برای بهره مندی از بیمه رایگان محصولات مذکور به سازمان جهاد کشاورزی یا صندوق بیمه کشاورزی مراجعه نمایند.

وی همچنین با اشاره به پیامد‌های احتمالی پدیده النینو و سایر مخاطرات جوی، بر لزوم اقدام کشاورزان به بیمه تاکید و خاطر نشان کرد، در صورت عدم ثبت درخواست بیمه و وارد آمدن خسارت، غرامتی به کشاورز پرداخت نخواهد شد.