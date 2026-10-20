معاون فنی اداره‌کل فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو با اشاره به برگزاری نشست‌های هفتگی با فعالان صنایع غذایی گفت: این جلسات با رویکردی علمی و مسئله‌محور، زمینه تحلیل تخصصی چالش‌های تولید، تبادل دانش و تجربه و ارتقای هماهنگی میان نظام نظارتی و صنعت غذا را فراهم می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حسین صانعی‌فرد معاون فنی اداره‌کل فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو با اشاره به برگزاری نشست‌های تخصصی در روز‌های دوشنبه هر هفته اظهار کرد: گفت‌وگوی مستقیم با مدیران و مسئولان فنی صنایع غذایی، امکان شناسایی دقیق‌تر مسائل در بستر واقعی تولید را فراهم می‌کند. این رویکرد با اصول تصمیم‌گیری مبتنی بر شواهد همسو است؛ رویکردی که در آن، ارزیابی مسائل و انتخاب راهکار‌ها بر پایه داده‌های فنی، شواهد علمی و شناخت شرایط اجرایی انجام می‌شود.

وی افزود: در این نشست‌ها، مسائل مطرح‌شده از سوی تولیدکنندگان با حضور رؤسا و کارشناسان حوزه‌های مرتبط بررسی می‌شود. تحلیل نظام‌مند مسائل، تفکیک علل ریشه‌ای از نشانه‌های ظاهری و ارزیابی پیامد‌های احتمالی هر راهکار، می‌تواند به اتخاذ تصمیم‌های دقیق‌تر و متناسب با الزامات ایمنی و کیفیت محصولات غذایی کمک کند.

صانعی‌فرد با تأکید بر اهمیت تعامل مستمر میان بخش نظارتی و صنعت غذا تصریح کرد: در مدیریت ایمنی مواد غذایی، مفاهیمی مانند تحلیل ریسک، پیشگیری از مخاطرات و کنترل نقاط حساس فرایند تولید جایگاه مهمی دارند. بررسی مسائل از این منظر کمک می‌کند موضوعات صرفاً به‌صورت موردی دیده نشوند، بلکه ارتباط آنها با فرایند‌های تولید، کنترل کیفیت، بهداشت و ایمنی محصول نیز مورد توجه قرار گیرد.

معاون فنی اداره‌کل فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو ادامه داد: بهره‌گیری از تجربه‌های میدانی تولیدکنندگان در کنار دانش تخصصی کارشناسان، زمینه مناسبی برای مدیریت دانش و یادگیری سازمانی ایجاد می‌کند. ثبت و تحلیل مسائل تکرارشونده، شناسایی الگو‌های مشترک میان واحد‌های تولیدی و انتقال تجربه‌های موفق می‌تواند به بهبود مستمر فرایند‌ها و ارتقای اثربخشی نظارت کمک کند.

وی خاطرنشان کرد: یکی از مبانی مهم در نظام‌های نوین مدیریت کیفیت، نگاه فرایندی و توجه به ارتباط میان اجزای مختلف یک سیستم است. بر همین اساس، بررسی مسائل صنایع غذایی با مشارکت حوزه‌های تخصصی مرتبط، امکان ارزیابی جامع‌تر موضوعات و شناخت بهتر تعامل میان الزامات فنی، شرایط تولید و مسئولیت‌های نظارتی را فراهم می‌سازد.

صانعی‌فرد افزود: استمرار این نشست‌ها می‌تواند به شکل‌گیری زبان مشترک میان نهاد ناظر و فعالان صنعت غذا کمک کند؛ زبانی مشترک که بر مبنای استاندارد‌های علمی، الزامات قانونی، شفافیت در طرح مسائل و مسئولیت‌پذیری حرفه‌ای شکل می‌گیرد و زمینه را برای پیگیری مؤثرتر موضوعات فراهم می‌کند.

نشست‌های تخصصی هفتگی با تولیدکنندگان صنایع غذایی با حضور معاون فنی اداره‌کل، رؤسا و کارشناسان حوزه‌های مرتبط برگزار می‌شود. این جلسات با تمرکز بر تحلیل علمی مسائل، تبادل تجربه‌های تخصصی و تقویت رویکرد‌های مبتنی بر شواهد، تعامل میان سازمان غذا و دارو و فعالان صنعت را دنبال می‌کند.