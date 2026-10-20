مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران از تکمیل و بهره‌برداری قطعه «ج» بستر مخابراتی اختصاصی هات‌زون مرکز ملی راهبری شبکه برق کشور، با نصب و راه‌اندازی تجهیزات در چندین ایستگاه و برقراری ارتباط میان مراکز کنترل خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما اردشیر مذکوری با اشاره به ضرورت برقراری ارتباطی امن، پایدار و با کیفیت میان مراکز ملی اصلی و پشتیبان راهبری شبکه برق کشور گفت: با توجه به استقرار سرور‌های اصلی سامانه‌های DTS و اسکادا در این مراکز، تکمیل زیرساخت ارتباطی هات‌زون نقش مهمی در پشتیبانی از فرآیند‌های بهره‌برداری و راهبری شبکه برق کشور دارد.

وی افزود: اجرای قطعه «ج» در مسیر مراکز کنترل، به دلیل محدودیت تار‌های نوری مناسب، فاصله زیاد میان برخی ایستگاه‌ها و کمبود ماژول‌های مخابراتی SFP با برد بالا، برای چند سال به تعویق افتاده بود که با تأمین تجهیزات موردنیاز و رفع موانع فنی، اجرای آن در سال جاری در دستور کار قرار گرفت.

مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران ادامه داد: با همکاری شرکت‌های برق منطقه‌ای مربوطه، مسیر‌های نوری آزمایش و خرابی‌های موجود برطرف شد. همچنین پس از اطمینان از کیفیت مسیرها، تجهیزات مخابراتی در هفت ایستگاه نصب و راه‌اندازی شد.

مذکوری خاطرنشان کرد: با تکمیل این قطعه، مسیر ارتباطی مراکز کنترل به بستر اختصاصی هات‌زون افزوده شد و زیرساخت لازم برای تقویت تبادل اطلاعات میان ساختگاه‌های مراکز کنترل و پشتیبانی از سامانه‌های DTS و اسکادا توسعه یافت.