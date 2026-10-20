معاون ساخت و توسعه راه های اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، با اشاره به مسیر ۵۲۳ کیلومتری محور دیهوک-کرمان گفت: از این مسیر ۲۰۳ کیلومتر در محدوده خراسان جنوبی قرار دارد که تاکنون بهسازی ۱۴۹ کیلومتر آن به بهره برداری رسیده و ۱۵ کیلومتر دیگر در دست ساخت است.

براهیمی با اشاره به پیشرفت ۷۶ درصدی طرح افزود: تاکنون برای این طرح، ۶ هزار و ۸۹۰ میلیارد ریال هزینه شده و تکمیل آن به ۲۲ هزار و ۸۱۱ میلیارد ریال نیاز دارد.

وی گفت: برای این طرح در سال ۱۴۰۵، بودجه ۸هزار و ۹۲۰ میلیارد ریالی پیشنهاد شده است.