مسابقات بوکس قهرمانی بزرگسالان استان اصفهان، یادواره شهدای جنگ رمضان و گرامیداشت شهید بوکسور علیرضا حیدری، در سالن تختی شهر دولت‌آبادبرخوار برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس هیئت بوکس استان اصفهان، با اشاره به اهمیت این رقابت‌ها گفت: این مسابقات با حضور ۱۱۰ ورزشکار از ۱۶ شهرستان، با هدف شناسایی استعدادها، ارزیابی آمادگی ورزشکاران و انتخاب نفرات برتر برای حضور در رقابت‌های ملی برگزار شده است.

مهدی شفیعی افزود: نفرات برتر این مسابقات به اردوی تیم منتخب استان دعوت می‌شوند تا برای حضور در مسابقات قهرمانی کشور و لیگ برتر بوکس که از آبان آغاز می‌شود، آماده شوند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های این رشته ورزشی در استان گفت: استان اصفهان بیش از سه هزار ورزشکار سازمان‌یافته در رشته بوکس دارد که نشان‌دهنده ظرفیت مناسب این رشته برای پرورش قهرمانان و حضور موفق در رقابت‌های کشوری است.