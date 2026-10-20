بازار مصالح ساختمانی امروز سه‌شنبه (۲۸ مهر ۱۴۰۵)، با افت محدود نرخ تیرآهن، ثبات قیمت سیمان و نوسان نرخ میلگرد همراه است.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ بازار مصالح ساختمانی در روز سه‌شنبه(۲۸ مهر ۱۴۰۵)، با کاهش محدود قیمت تیرآهن، ثبات نرخ سیمان و تغییرات دوطرفه در بازار میلگرد دنبال می‌شود، بررسی قیمت‌ها نشان می‌دهد بخشی از محصولات فولادی ارزان‌تر شده‌اند، در حالی که برخی میلگرد‌ها افزایش بها را تجربه کرده‌اند.

قیمت تیرآهن امروز ۲۸ مهر ۱۴۰۵

در معاملات امروز تیرآهن، کاهش قیمت به تیرآهن ۱۸ نرمال محدود شده است؛ محصولی که با افت ۳ هزار تومانی، به نرخ ۱۱۰ هزار و ۹۰۹ تومان رسیده است.

تیرآهن ۱۶ ذوب‌آهن اصفهان با قیمت ۱۲۷ هزار و ۲۷۰ تومان و تیرآهن ۱۸ ذوب‌آهن اصفهان با نرخ ۱۳۶ هزار و ۳۶۰ تومان عرضه می‌شوند.

تیرآهن ۱۶ کرمانشاه با نرخ ۱۱۰ هزار و ۹۰۹ تومان، تیرآهن ۱۴ یزد با قیمت ۱۱۰ هزار تومان و تیرآهن ۱۴ و ۱۶ فایکو با قیمت ۱۰۷ هزار و ۷۲۷ تومان معامله می‌شود.

همچنین؛ تیرآهن ۱۴ شاهین بناب به قیمت ۱۱۱ هزار و ۸۱۸ تومان و تیرآهن ۱۴ ظفر بناب با نرخ ۱۱۳ هزار و ۷۲۷ تومان خریدوفروش می‌شود.

تیرآهن ۱۴ اشتهارد نیز با قیمت ۱۰۹ هزار و ۹۰ تومان عرضه می‌شود.

تداوم ثبات قیمت سیمان عمده در بازار

قیمت سیمان پاکتی در بازار عمده‌فروشی امروز بدون تغییر محسوس باقی مانده است. در میان محصولات مورد بررسی، سیمان ارومیه با نرخ ۲۸۰ هزار تومان، سیمان صوفیان با نرخ ۲۹۳ هزار تومان و سیمان کرمان با قیمت ۲۹۰ هزار تومان عرضه می‌شوند.

سیمان پاکتی مدلل ۲۶۶ هزار تومان و سیمان مازندران ۲۶۳ هزار تومان قیمت‌گذاری شده‌اند؛ نرخ سیمان پاکتی تهران نیز ۲۶۰ هزار تومان است.

همچنین سیمان پاکتی ساوه با قیمت ۲۵۷ هزار تومان، سیمان آبیک با نرخ ۲۵۵ هزار تومان و سیمان پاکتی هرمزگان با قیمت ۲۵۰ هزار تومان معامله می‌شوند.

نوسان قیمت در بازار میلگرد

بازار میلگرد امروز برخلاف تیرآهن، تغییرات قیمتی متعددی را ثبت کرده است؛ دامنه این تغییرات از کاهش ۱۰۰ تومانی در یک محصول تا افت ۴ هزار تومانی در محصولی دیگر متغیر است؛ در مقابل، برخی کارخانه‌ها نیز نرخ‌های خود را افزایش داده‌اند.

میلگرد ۱۴ آجدار A۳ بافق یزد با رشد ۵ هزار تومانی، به ۱۱۲ هزار و ۲۷۰ تومان رسیده است و میلگرد ۱۲ آجدار A۲ ظفر بناب نیز با افزایش ۴۰۰ تومانی، با قیمت ۱۰۹ هزار و ۱۸۰ تومان عرضه می‌شود.

در سوی دیگر بازار، میلگرد ۱۲ آجدار A۳ آریان فولاد با افت ۴ هزار تومانی، به ۱۰۴ هزار و ۵۵۰ تومان رسیده است. میلگرد ۱۸ آجدار A۳ کاشان نیز هزار تومان ارزان‌تر شده و با نرخ ۱۱۶ هزار و ۳۶۰ تومان معامله می‌شود.

قیمت میلگرد ۱۶ آجدار A۳ نیشابور هم با کاهش هزار تومانی، ۱۰۴ هزار و ۹۰ تومان است و میلگرد ۱۲ آجدار A۳ کاوه تیکمه‌داش نیز کاهش ۱۰۰ تومانی را تجربه کرده و با نرخ ۱۰۹ هزار و ۹۰ تومان به فروش می‌رسد.

در میان سایر محصولات، میلگرد ۱۲ آجدار A۳ ذوب‌آهن اصفهان با قیمت ۱۲۰ هزار و ۴۵۰ تومان و میلگرد ۸ آجدار A۳ نورد گرم سمنان با نرخ ۱۱۵ هزار و ۴۵۰ تومان عرضه می‌شوند. میلگرد ۱۲ آجدار قائم‌رازی نیز ۱۱۳ هزار و ۲۷۰ تومان قیمت دارد.

همچنین نرخ میلگرد ۱۴ آجدار A۳ آناهیتا گیلان به ۱۱۱ هزار و ۸۲۰ تومان می‌رسد.