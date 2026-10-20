به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، علی آذری از برگزاری انتخابات هیئت‌رئیسه هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت: بر این اساس، محمدصالح جوکار به‌عنوان رئیس، علی آذری به‌عنوان نایب‌رئیس، محمد بیات به‌عنوان دبیر و مالک شریعتی به‌عنوان سخنگوی این هیئت انتخاب شدند.

نماینده مردم قوچان و فاروج در مجلس افزود: محمدصالح جوکار، علی آذری، محمد بیات، مصطفی طاهری، موسی غضنفرآبادی، علیرضا منادی سفیدان، علی نیکزاد و رستگار یوسفی اعضای هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی را تشکیل می‌دهند.