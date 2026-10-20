انتخاب هیئت رئیسه هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس
عضو هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی از برگزاری انتخابات هیئترئیسه این هیئت و انتخاب محمدصالح جوکار بهعنوان رئیس آن خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
به نقل از خانه ملت، علی آذری از برگزاری انتخابات هیئترئیسه هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت: بر این اساس، محمدصالح جوکار بهعنوان رئیس، علی آذری بهعنوان نایبرئیس، محمد بیات بهعنوان دبیر و مالک شریعتی بهعنوان سخنگوی این هیئت انتخاب شدند.
نماینده مردم قوچان و فاروج در مجلس افزود: محمدصالح جوکار، علی آذری، محمد بیات، مصطفی طاهری، موسی غضنفرآبادی، علیرضا منادی سفیدان، علی نیکزاد و رستگار یوسفی اعضای هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی را تشکیل میدهند.