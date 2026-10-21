

به گزارش خبرگزاری صداو سیمای مرکز کرمانشاه، نشریه علمی (Technology Assisted Language Education (TALE) (آموزش زبان با کمک فناوری) با صاحب‌امتیازی دانشگاه رازی، در ارزیابی اخیر کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، موفق به کسب رتبه «الف» شد. دکتر کیوان امینی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه با اعلام این خبر، اظهار داشت: این نشریه با سردبیری دکتر سامان عبادی و مدیرمسئولی دکتر نورالدین یوسفی به‌صورت فصلنامه و به زبان انگلیسی منتشر می‌شود و از طریق پایگاه اینترنتی خود به نشانی https://tale.razi.ac.ir در دسترس پژوهشگران و علاقه‌مندان قرار دارد. وی ضمن تبریک به ارکان نشریه، اظهار امیدواری کرد که با توجه به ظرفیت علمی و تلاش مجدانه ارکان این نشریه، بتوانیم در آینده نزدیک شاهد نمایه شدن آن در پایگاه‌های معتبر بین‌المللی باشیم.