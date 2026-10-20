مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌غربی گفت: استان با برخورداری از ظرفیت‌های متنوع صنعتی، معدنی و تجاری و موقعیت جغرافیایی راهبردی در همسایگی چند کشور، از توانمندی بالایی برای توسعه صادرات و گسترش مبادلات تجاری برخوردار است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌غربی با تأکید بر ظرفیت‌های گسترده اقتصادی و تجاری استان گفت: برگزاری همایش دیپلماسی اقتصادی و راهبرد‌های توسعه صادرات، فرصت ارزشمندی برای معرفی توانمندی‌های تولیدی و صادراتی استان، توسعه ارتباط با بازار‌های هدف و گسترش تعاملات تجاری با کشور‌های منطقه است.

سخاوت خیرخواه، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌غربی، در حاشیه همایش دیپلماسی اقتصادی و راهبرد‌های توسعه صادرات استان اظهار کرد: آذربایجان‌غربی با برخورداری از ظرفیت‌های متنوع صنعتی، معدنی و تجاری و موقعیت جغرافیایی راهبردی در همسایگی چند کشور، از توانمندی بالایی برای توسعه صادرات و گسترش مبادلات تجاری برخوردار است.

وی افزود: برگزاری این همایش با حضور رایزنان بازرگانی جمهوری اسلامی ایران در کشور‌های مالزی، پاکستان، ترکیه، هند، روسیه، افغانستان و عمان، فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیت‌های اقتصادی استان و ایجاد ارتباط مؤثر میان تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی آذربایجان‌غربی با بازار‌های هدف صادراتی فراهم می‌کند.

خیرخواه با اشاره به برنامه سفر سه‌روزه رایزنان بازرگانی و مدیران سازمان توسعه تجارت ایران به استان گفت: بازدید از واحد‌های صنعتی، معدنی و تجاری، زمینه آشنایی نزدیک با توانمندی‌های تولیدی استان و بررسی فرصت‌های موجود برای توسعه صادرات را فراهم می‌کند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌غربی ادامه داد: در کنار بازدید‌های میدانی، برگزاری نشست‌های تخصصی و دیدار‌های تجاری دوجانبه میان رایزنان بازرگانی و تجار استان، زمینه شناسایی بازار‌های جدید، توسعه همکاری‌های اقتصادی و ایجاد فرصت‌های تازه برای صادرات محصولات تولیدی استان را فراهم خواهد کرد.

وی با تأکید بر اهمیت دیپلماسی اقتصادی در توسعه تجارت خارجی تصریح کرد: ارتباط مستقیم فعالان اقتصادی با رایزنان بازرگانی می‌تواند به شناخت دقیق‌تر نیاز‌های بازار‌های هدف، معرفی محصولات و توانمندی‌های تولیدکنندگان داخلی و تسهیل حضور بنگاه‌های اقتصادی استان در بازار‌های بین‌المللی کمک کند.

خیرخواه خاطرنشان کرد: یکی از اهداف اصلی این رویداد، تبدیل ظرفیت‌های بالقوه استان به فرصت‌های بالفعل اقتصادی و تقویت جایگاه آذربایجان‌غربی در تجارت منطقه‌ای است؛ موضوعی که تحقق آن نیازمند تعامل مستمر میان دستگاه‌های اجرایی، تولیدکنندگان، صادرکنندگان و نمایندگان تجاری کشور در بازار‌های هدف است.

وی ابراز امیدواری کرد با بهره‌گیری از ظرفیت رایزنان بازرگانی و تقویت ارتباطات تجاری، زمینه افزایش صادرات غیرنفتی، رونق فعالیت واحد‌های تولیدی و توسعه همکاری‌های اقتصادی آذربایجان‌غربی با کشور‌های منطقه بیش از پیش فراهم شود.