مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت استان فارس از عطرآگین شدن شیراز به یاد شهدا در ایام فاطمیه خبر داد .





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت استان فارس از عطرآگین شدن شیراز به یاد شهدا در ایام فاطمیه خبر داد و گفت: بیش از ۱۰۰ نقطه در سطح استان فارس و چندین نقطه در شهر شیراز متقاضی خاکسپاری شهدای گمنام هستند که درخواست‌های ارائه‌شده در ستاد تخصصی مربوط بررسی و درباره آنها تصمیم‌گیری می‌شود.

سردار کوشکی جهرمی با اشاره به آخرین وضعیت درخواست‌های خاکسپاری شهدای گمنام در شیراز افزود: تاکنون با توجه به طی مراحل و فرایند قانونی، مجوز اولیه خاکسپاری شهید گمنام در سه نقطه شهر شیراز صادر شده است.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت استان فارس با اشاره به وضعیت یادمان‌های شهدای گمنام در شیراز اظهار کرد: تاکنون ۱۱ یادمان شهید گمنام در این شهر ایجاد شده که بخش عمده آنها طی چهار سال اخیر احداث و تکمیل شده‌اند و به‌عنوان قلب فرهنگی محلات فعالیت می‌کنند.

وی با تشریح مراحل قانونی خاکسپاری شهدای گمنام در بوستان‌ها و اماکن عمومی گفت: در مرحله نخست، فرم درخواست خاکسپاری شهید باید به امضا و تصویب اعضای مربوط برسد. این اعضا شامل امام‌جمعه، فرمانده سپاه، فرماندار، شهردار، رئیس شورای اسلامی شهر، شهردار منطقه و بخشدار مرکزی هستند.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت استان فارس ادامه داد: پس از تأیید نهایی درخواست و ارائه فرم به همراه پیوست طرح مهندسی المان، پرونده به این اداره‌کل ارجاع می‌شود. در ادامه، تیم تخصصی اداره‌کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت فارس با حضور در محل، وضعیت طهارت زمین و سایر موارد را بررسی می‌کند و تعهدات مربوط به تکمیل یادمان نیز مورد توجه قرار می‌گیرد.

کوشکی جهرمی تصریح کرد: پس از تکمیل پرونده و ارجاع آن به بنیاد مرکز و تأیید نهایی، مشروط بر تکمیل ۷۰ درصد سازه یادمان، مجوز خاکسپاری شهید صادر می‌شود.